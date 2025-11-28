Solsona fins el 16 de gener: nucli antic, art modern
Catorze artistes locals ofereixen a la mostra Mira l'Art obres a l'aire lliure per complementar el passeig pel centre històric
El centre de Solsona es converteix en una gran galeria d’art a l’aire lliure amb la cinquena edició de Mira l’Art, que omplirà el nucli antic d’obres exposades en aparadors i espais municipals fins al 16 de gener. La mostra s’estrena aquest divendres amb la inauguració a les set del vespre i un recorregut comentat pels mateixos creadors.
Catorze artistes de Solsona, del Solsonès o vinculats al territori participen en aquesta edició, que consolida la proposta d’apropar l’art al carrer i al públic general. Les disciplines són diverses i inclouen pintura, il·lustració, escultura i una instal·lació, visibles a través dels vidres de locals buits i equipaments municipals del nucli antic. La majoria de creadors ja havien format part de Mira l’Art en edicions anteriors, com Jaume Roure, Pere Cuadrench, Anna Terricabras, Ton Casserras, Jaume Cuadrench, Aurembiaix Sabaté, Claustre Cuadrench, Ramon-Àngel Davins, Aleix Albareda, Joma i Lurdes Santamaria. Enguany s’hi incorporen tres noms nous: Ester Salamé, de Sant Llorenç de Morunys; el solsoní Fermí Garriga, que presenta un oli sobre tela, i el cardoní Eduard Sánchez, amb dues obres més.
La selecció de participants s’ha fet mitjançant una comissió de valoració formada per una tècnica del Museu de Solsona, un professional del món de l’art, una periodista cultural i representants de la regidoria de Cultura. Dels vint-i-un candidats presentats, se n’han escollit catorze en funció de la proposta artística i la trajectòria.
El recorregut d’aquesta edició se situa íntegrament al nucli antic. Comença al carrer de les Llices, continua pels carrers del Castell i de Sant Miquel fins a la cantonada amb el carrer dels Dominics, i torna a pujar per les Terceries fins a la plaça de Sant Joan. Com a novetat, la ruta s’allarga per primera vegada fins a la plaça de Sant Roc, que incorpora dos nous punts d’exhibició.
Mira l’Art té com a objectiu donar visibilitat als creadors locals i comarcals, treure l’art dels espais convencionals i dinamitzar els eixos comercials durant les festes. La iniciativa és impulsada per la regidoria de Cultura amb la col·laboració de Solsona FM, que ha enregistrat les presentacions dels artistes i les posa a disposició del públic mitjançant codis QR als aparadors i al llibret de la mostra. L’Ajuntament també s’encarrega del condicionament dels espais, majoritàriament locals buits de titularitat privada, cedits desinteressadament pels propietaris.
La inauguració d’aquest divendres consistirà en un recorregut dinamitzat pel solsoní Pol Solé i comentat pels artistes, amb punt de trobada al portal del Castell a les set del vespre.
Com a complement, durant les festes també es desenvoluparà la iniciativa Darrere els vidres al Celler de Ca l’Aguilar, a la plaça Major, que permetrà al públic conèixer el procés creatiu d’alguns participants, veure obra addicional i descobrir l’essència dels seus tallers.
