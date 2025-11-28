Solsona marca el pas en la Bioeconomia: governança estable, polítiques públiques coherents i innovació forestal
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal acull una trobada estatal d'empreses, institucions i administracions vinculades a la producció dels boscos
La bioeconomia forestal basada en els productes forestals no fusters (PFNM) ja és una realitat amb capacitat demostrada per generar ocupació verda, dinamitzar el món rural i reforçar la resiliència dels boscos. Aquesta és la principal conclusió de les jornades celebrades a Solsona, al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), on s’ha constatat que el sector té un pes creixent amb milers de productors implicats arreu de l’Estat i prop d’un milió de persones que, només a Catalunya, recol·lecten bolets cada any. Els experts subratllen que el futur passa per una governança estable, polítiques públiques coherents i una aposta clara per la innovació forestal.
A la trobada hi han participat representants institucionals, investigadors i tècnics del sector forestal d’arreu de l’Estat. L’obertura institucional va anar a càrrec d’Antoni Trasobares, director del CTFC; Jaume Minguell, director general de Boscos i Gestió del Medi de la Generalitat, i Félix Romero, director de la Fundació Biodiversitat. En el bloc tècnic hi van intervenir especialistes com José Antonio Bonet (Agrotecnio-UdL), Mariola Sánchez (ICIFOR-INIA-CSIC), Carmen Cañibano (CESEFOR), Patricia Gómez (COSE), Esperanza Carrillo (PEFC Espanya) i Elena Górriz (CTFC), així com responsables dels projectes IMFOREST, AGROFORES, CARES, FUNGIVERSO, FUTURECORK, MOSQUERUELA-BIOFOR, PLANTAS OLVIDADAS, RUMIAR i BIONOGUEIRA, que van exposar experiències i resultats en diferents àmbits dels productes forestals no fusters.
Les conclusions tanquen dues jornades tècniques dedicades a impulsar la bioeconomia forestal a través dels PFNM, en què s’han presentat els resultats del projecte IMFOREST i de vuit iniciatives més finançades per la Fundació Biodiversitat amb fons europeus Next Generation. Al llarg de l’encontre s’han exposat experiències sobre tòfona, bolets, pinya pinyonera, castanya, plantes aromàtiques, mel, suro i resina, així com l’impacte del canvi climàtic, la comercialització, la certificació forestal i els reptes legals, socials i demogràfics del sector.
En la inauguració, el director del CTFC, Antoni Trasobares, va defensar una gestió activa del territori; el director general de Boscos de la Generalitat, Jaume Minguell, va destacar el potencial de la bioeconomia per lluitar contra el despoblament, i el director de la Fundació Biodiversitat, Félix Romero, va posar en valor la inversió de 77 milions d’euros en aquest àmbit. Les jornades també van incloure visites al HUB Forestal, un showcooking amb productes silvestres i una demostració pràctica de recerca de tòfona en una finca productiva.
El balanç final confirma que els productes forestals no fusters han deixat de ser un sector marginal per convertir-se en una peça clau de l’economia rural, amb capacitat d’atraure inversió, retenir població i avançar cap a un model de gestió forestal més sostenible i adaptat al canvi climàtic, amb Solsona com a punt neuràlgic d’aquest debat estratègic.
