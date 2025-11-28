Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vacances escolars? Set casals de Nadal al Solsonès

El programa Entretemps convoca esplais gratuïts a Solsona, Olius, Sant Llorenç de Morunys, Navès i Torà, adreçats principalment a infants nascuts entre el 2014 i el 2022.

Infants jugant en una activitat del programa Temps de Cures

Solsona

El Solsonès laboral i familiar afronta les vacances escolars amb l'organització de set Casals de Nadal. Tant és així que s'han obert les inscripcions als Casals de Nadal gratuïts del programa Entretemps, impulsat en el marc de Temps per Cures, amb l’objectiu de facilitar la conciliació familiar durant el període de vacances escolars. El termini per apuntar-s’hi estarà obert del 27 de novembre al 8 de desembre, i les activitats es duran a terme en diversos municipis del Solsonès entre el 22 de desembre i el 5 de gener.

En total s’han programat set casals infantils repartits entre Solsona, Olius, Sant Llorenç de Morunys, Navès i Torà, adreçats principalment a infants nascuts entre el 2014 i el 2022. A Solsona hi haurà dues propostes diferenciades: un casal en horari de matí, de nou del matí a una del migdia, al pavelló municipal d’esports, i un altre en horari de tarda, de quatre a set del vespre, al Casal Cívic i Comunitari.

La resta de municipis oferiran casals en horari de matí, de nou a una, amb entrada flexible entre les 8.45 i les 9 hores i sortida entre la una i un quart de dues. A Sant Llorenç de Morunys l’activitat es farà a la zona esportiva; a Olius, als equipaments municipals amb accés pel carrer Gafarró; a Navès, a la sala de l’Esplai de Santa Llúcia, i a Torà, a l’escola Sant Gil.

Paral·lelament, s’ha previst un casal específic per a infants de 0 a 3 anys a la Llar d’Infants El Pi d’Olius, adreçat als nascuts entre el 2023 i el 2025. En aquest cas, les famílies poden optar per la inscripció de tot el matí o bé per franges, de nou a onze o d’onze a una.

Les activitats estan adreçades a infants empadronats a la comarca i les places són limitades. Si la demanda supera l’oferta, s’aplicaran els criteris de priorització establerts pel programa. Les sol·licituds es poden fer per a tot el període o per dies puntuals a través del web d’Entretemps, on les famílies han de registrar-se prèviament. La confirmació de places es comunicarà abans del 10 de desembre.

La iniciativa està impulsada pel Consell Comarcal del Solsonès amb el suport del Pla Corresponsables del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat i la col·laboració dels ajuntaments participants. El projecte té com a finalitat reforçar puntualment els serveis de cura i donar suport a les famílies durant els períodes no lectius.

