Paisatges del Solsonès: temps de collita, temps de fotografia

Un concurs d'imatges posa en relleu la relació entre la tradició rural de la comarca i l'art visual

Una de les fotografies premiades

Una de les fotografies premiades / CCS

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El Concurs de Fotografia “El Solsonès” posa en relleu la relació entre la tradició rural, la història de la comarca i les feines del camp, mostrant com aquests valors es poden reinterpretar amb les eines de la fotografia contemporània. Enguany, l’edició dedicada a “la Collita del Solsonès” ha comptat amb 13 propostes que capten la vida agrícola i els paisatges de la comarca, combinant la memòria del territori amb un enfocament estètic actual. El jurat, format pels fotògrafs Pau Vilaseca i Marc Ramonet, Isabel Rovira de l’Escola Agrària i Sara Vilches del Consell Comarcal, amb Pere Obiols com a secretari, ha estat l’encarregat de valorar les obres presentades.

Una de les fotografies premiades en blanc i negre

Una de les fotografies premiades en blanc i negre / CCS

Els premis han anat a parar a Antoni Chaparro Llanos, que s’endú el Primer Premi de 150 € amb “Segant a posta del sol” (La Serra de Llobera); David Guitart Jou, amb el Segon Premi de 100 € per “Feinejant” (Solsona); i Albert Obradors Sellarés, amb el Tercer Premi de 50 € per “Un riu de gra” (El Soler de Sant Jaume, Riner). El certamen busca posar en valor el patrimoni cultural i paisatgístic del Solsonès, fomentant la creativitat i la mirada artística sobre la vida rural. La propera edició se centrarà en “Les fires del Solsonès”, convidant a captar la vitalitat i tradició de les celebracions locals.

