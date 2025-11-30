Solsona planta l'arbre de Nadal i convoca l'Encesa de Llums
L'Ajuntament cita pel dia sis l'acte d'estrena de la decoració coincidint amb la Fira del Tió i l'acció Mira l'Art
Solsona ja respira ambient nadalenc amb la col·locació del tradicional avet a la plaça Major. Aquesta setmana, la brigada municipal ha traslladat i ha instal·lat l’avet (Abies Masjoannis), de gairebé 10 metres d’alçària, cedit per uns veïns del carrer de Pere Màrtir Colomés amb Bisbe Riu, on l’arbre presentava risc de caiguda sobre l’immoble. Ara es converteix en un símbol nadalenc per a tota la ciutat.
Les decoracions ja comencen a omplir el pi, però l’espectacular encesa oficial s’ha programat pel dissabte 6 de desembre, coincidint amb la Fira del Tió, a partir de les set del vespre. L’avet no és només un element decoratiu: simbolitza memòria i renovació, recordant que cada any la ciutadania es reuneix festiva al cor de Solsona per donar sentit a les festes.
A més del tradicional avet, Solsona complementa l’ambient nadalenc amb altres activitats i propostes culturals. Destaca el 5è Mira l’Art, el circuit d’art en aparadors que transforma el nucli antic en una galeria a l’aire lliure amb obres de creadors locals i comarcals. Aquesta iniciativa permet que residents i visitants interactuïn amb pintura, il·lustració i escultura mentre passegen pel centre, i es combina amb altres actes nadalencs, consolidant la capital del Solsonès com un punt de trobada de tradició, cultura i festa.
Amb aquesta combinació de tradició nadalenca i propostes culturals, Solsona ofereix un inici de temporada festiva ple de llum, creativitat i esperit comunitari, on petits i grans poden gaudir d’un Nadal viu i participatiu.
