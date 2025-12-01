Campanya #regalasolsona
El comerç de Solsona torna a obrir aquest Nadal una botiga comuna amb vals de descompte
La unió de comerciants crea un gran espai d'aparador i venda al carrer del Castell, 37, que centralitza els estocs i ofereix regals als clients
La campanya de Nadal #regalasolsona, la botiga de les botigues de la UBIC, torna amb la cinquena edició i continuarà ubicada al carrer Castell 37, un espai cèntric que farà d’aparador i punt de venda de 36 establiments associats. Aquesta botiga de Nadal permetrà als visitants comprar i descobrir idees i experiències per regalar, i per cada compra se’ls lliurarà un val de descompte per utilitzar en la pròxima compra a l’establiment físic durant les festes.
La iniciativa compta amb la col·laboració dels alumnes del Cicle d’Activitats Comercials de l’Escola Arrels, així com amb la participació dels 36 establiments associats, que inclouen comerços de diferents sectors com Activa Electrodomèstics Bòfia, Calçats Ribalta, Cal Ros, Carnisseria Teresa, Davesas, De Cop Mèdia, El Mussolet, Estació de Servei Setelsis, Estètica Elisabet, Èxit, Garric Garrac, Godholy, Joieria Ester, La Bijuteria, La Vinícola, LC7 Jeans - La Cotillaira, Llibreria Tres Punts, Marc Ramonet, Maxidiez Solsona, Maxikids, Milar Pelfort, Moncrep, Nails & Beauty, Nuri espai de perruqueria, Ofiset Papereria, Òptica Jané, Opticàlia Centre Visió, Complements Torres, Portal del Pont, Quitxalla, Sàmia Estilistes, Tàndem, Tània Espai de Perruqueria, Tentazioni, 3 de Tres i Zona R.
L’horari de la botiga serà del 6 de desembre al 5 de gener (ambdós inclosos): els dies 6, 13, 19, 20, 22, 23, 27, 29 i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores; els dies 7, 21 i 31 de desembre de 10 a 13 hores; i els dies 24 de desembre i 5 de gener de 10 a 13 hores i de 17 a 19 hores.
L’organització agraeix el suport del Cicle d’Activitats Comercials de l’Escola Arrels, Àmfer Corredoria d’Assegurances, Marc Arnau Borràs, l’Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya i l’Agrupament de Botiguers de Catalunya.
