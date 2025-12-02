Energies netes i biodiversitat: la càtedra pionera a Europa del Centre Forestal del Solsonès
Experts internacionals es reuneixen a Madrid per debatre com integrar energia fotovoltaica i protecció dels ecosistemes estepàris
La Càtedra Steppe Forward és un projecte pioner a Europa que té com a objectiu estudiar i promoure la compatibilització entre la producció d’energia fotovoltaica i la conservació de la biodiversitat estepària. La quarta edició de les seves Jornades Tècniques de la càtedra s'han celebrat al Saló de Graus de l’edifici de Biologia de la Universitat Autònoma de Madrid, amb prop de 300 assistents, i reunint experts nacionals i internacionals, professionals de l’àmbit acadèmic, administracions públiques i empreses del sector energètic.
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) és un dels impulsors d'aquesta càtedra activada el 2022, juntament amb la Universitat Autònoma de Madrid i la companyia multienergies TotalEnergies. La directora de Recerca del CTFC, Roser Maneja, va subratllar “el gran valor estratègic d’aquestes jornades com a punt de trobada per a l’administració, el sector energètic, la consultoria ambiental i la comunitat científica. La Càtedra Steppe Forward és pionera al món en el seu camp i té la voluntat d’aportar coneixement científic per millorar els processos de presa de decisions en matèria de transició energètica amb criteris sòlids de sostenibilitat.”
Les jornades es van centrar en els “Reptes i experiències globals en la compatibilització de l’energia fotovoltaica amb la biodiversitat” i van incloure sessions plenàries, ponències i espais de debat sobre metodologies d’avaluació d’impacte ambiental, mesures de gestió dins de les instal·lacions solars i accions compensatòries fora dels perímetres d’explotació.
Rocío Schettini del Moral, directora de la Fundació de la Universitat Autònoma de Madrid, va destacar que “les IV Jornades Steppe Forward representen un espai privilegiat per avançar en el diàleg sobre una transició energètica que sigui compatible amb la protecció de la biodiversitat agroestepària. El coneixement científic i la col·laboració entre entitats són factors clau per assolir l’objectiu de la càtedra: compatibilitzar el desenvolupament d’energies renovables i la conservació dels nostres ecosistemes.”
Pel que fa a la col·laboració amb l’administració, Irene Aguiló Vidal, directora general de Biodiversitat i Gestió Forestal de la Comunitat de Madrid, va assenyalar: “Hem col·laborat amb els fundadors de la Càtedra des del principi, tant en la identificació de les principals afeccions del desplegament fotovoltaic a Madrid com en el disseny del nostre programa agroambiental, a través del qual articulem totes les compensacions vinculades a aquest desenvolupament. Aquesta anticipació ens permet disposar ja d’un coneixement avançat del territori i garantir que les actuacions puguin posar-se en marxa de manera immediata i donar resultats relativament aviat.”
Les jornades van comptar també amb la participació de representants del sector energètic i investigadors internacionals. Borja Guzmán, director de Gestió d’Actius i Operacions de TotalEnergies Renewables España, va destacar que “desenvolupar els nostres projectes de manera responsable és una autèntica senya d’identitat i una iniciativa com la Càtedra Steppe Forward és essencial per verificar que les mesures que duem a terme són les millors disponibles. La clau del seu èxit resideix en el seu enfocament multidisciplinari que fa possible generar coneixement científic, protocols i models d’actuació d’abast global.”
Especialistes internacionals, com Stefania Charisiadou, del departament de Polítiques de conservació de la natura de la Comissió Europea, i Todd Katzner, investigador del Servei Geològic dels Estats Units, van aportar una visió global sobre la relació entre energia solar i conservació de fauna i hàbitats sensibles. Bertrand Schatz, del Centre Nacional Francès per a la Recerca Científica (CNRS), va subratllar que “les plantes fotovoltaiques poden suposar una amenaça addicional per als pol·linitzadors, encara que existeixen solucions per evitar, reduir i compensar els seus impactes.”
Les jornades van concloure amb la necessitat de continuar generant espais de col·laboració entre ciència, administració i sector energètic per desenvolupar projectes fotovoltaics amb més atenció a la biodiversitat.
- Mor l'acompanyant d'un quad en xocar contra una vaca a Moià: el conductor fuig i s'entrega hores més tard anant drogat
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
- Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat
- Així van quedar el bus i el cotxe implicats en l'accident a l'avinguda dels Dolors de Manresa
- Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres