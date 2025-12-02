Gisbert: "el pressupost més alt de la història de Solsona afronta projectes estratègics"
Els comptes pel 2026 pugen a 12,7 milions d’euros i inclouen una inversió de 930.000 euros per a la nova deixalleria i 1,5 milions destinats a persones i entitats
L’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, ha defensat el nou pressupost municipal tot recordant que “la despesa estructural i compromesa ha ascendit als 9,2 milions d’euros” i ha subratllat que els comptes han permès reforçar serveis i consolidar projectes estratègics al municipi. Tot i admetre el pes de les despeses fixes, la batllessa ha remarcat que el document econòmic ha incrementat totes les partides amb marge de creixement i ha retret a l’oposició que no hi hagi fet “cap aportació”, malgrat haver-los estès la mà. “La responsabilitat davant la ciutat la tenim tots, els que governem i els que no”, ha afirmat.
El ple ha donat llum verda al pressupost més elevat de la història de l’Ajuntament de Solsona, que ha arribat als 12,7 milions d’euros, amb un increment de més de 600.000 euros respecte de l’any anterior i de més d’1,2 milions en relació amb el primer pressupost del mandat. Els comptes han tirat endavant amb els vots del govern municipal, format per ERC i ApS-CUP, mentre que Junts per Solsona i Treballem per Solsona hi han votat en contra en considerar-los poc ambiciosos.
L’augment pressupostari s’ha traduït en una major dotació per a àmbits com els camins del Vinyet i la via pública, els parcs i jardins, la conservació de la xarxa d’aigua, el manteniment d’equipaments com les escoles, el complex esportiu i el pou de gel, així com per a festes i actes culturals. També s’han incrementat els recursos destinats als programes d’activitats per a la gent gran, la infància i la joventut, i als convenis culturals, entre d’altres partides.
Des de l’equip de govern, la portaveu d’ApS-CUP, Pilar Viladrich, ha defensat uns comptes que han consolidat projectes en àrees com Cultura, Infància, Esports i Drets Socials, així com serveis de titularitat municipal com els funeraris, l’aigua i l’enllumenat públic. Segons ha destacat, el pressupost ha destinat 1,5 milions d’euros a persones i entitats, fet que ha considerat una mostra clara que “s’ha adequat a les necessitats del municipi” i que ha apostat per la continuïtat dels serveis existents.
L’oposició, però, n’ha fet una lectura crítica. Junts per Solsona ha lamentat que no s’hagi previst cap partida per definir els usos del Camp del Serra. La seva portaveu, Núria Bonet, ha defensat que “el marge d’endeutament ha estat extraordinari” per poder-hi actuar i ha qualificat els pressupostos d’“avorrits i poc ambiciosos”.
En la mateixa línia s’ha expressat el grup de Treballem per Solsona. El seu portaveu, Marc Barbens, s’ha referit al “dia de la marmota” per carregar contra una proposta d’inversions molt similar a la de l’any passat i ha alertat que la construcció de la nova deixalleria, amb un cost de 930.000 euros, ha requerit una aportació de 350.000 euros de recursos propis. Barbens ha lamentat que, com a capital de comarca, Solsona no hagi presentat “cap inversió transformadora, innovadora i amb valor afegit”, i ha instat l’executiu a cercar subvencions extraordinàries. També ha denunciat l’absència de respostes a la problemàtica de l’habitatge, fet que, al seu parer, ha pogut conduir a l’estancament de la ciutat.
En la mateixa sessió plenària també s’ha aprovat la plantilla de personal, que ha sumat un total de 108 places. El bloc de personal funcionari ha comptat amb 22 places, deu de les quals han estat vacants, amb la creació d’un nou lloc de tècnica d’administració general d’Intervenció i la previsió de convocar tres places d’agents de la Policia Local. El bloc de personal laboral ha estat de 86 places, amb 15 vacants, i ha inclòs la creació d’una nova plaça d’administratiu o administrativa de Secretaria i Intervenció i una altra d’oficial de brigada. D’altra banda, s’ha amortitzat un lloc de professor de l’Escola de Música.
