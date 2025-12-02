Sant Llorenç de Morunys fa de l’esport una escola de valors
L’Institut Escola Sant Llorenç de Morunys rep un premi del Pla Català de l’Esport per un projecte transversal en què els alumnes grans dinamitzen l’activitat física dels petits i els transmeten bons principis
L’Institut Escola Sant Llorenç de Morunys ha estat distingit amb un premi del Pla Català de l’esport a l’escola per la seva trajectòria i pel projecte educatiu que impulsa l’activitat física entre l’alumnat. El centre ha estat reconegut dins la categoria d’escoles amb infantil, primària i secundària, un fet que li permet desenvolupar un model singular basat en la figura dels dinamitzadors: alumnes de secundària que fan de monitors esportius dels més petits.
El cap d'estudis i coordinador del projecte esportiu, Josep Molins, explica que els guardons tenen caràcter anual i que s’atorguen a partir d’indicadors com el nombre de participants, el tipus d’activitats i el grau d’implicació de l’alumnat. “No es tracta només de presentar un projecte nou, sinó de reconèixer la feina continuada que fan els centres per promoure l’activitat física fora de l’horari lectiu”, detalla.
El centre de Sant Llorenç de Morunys és petit, amb poc més d’un centenar d’alumnes, i ubicat en un entorn rural, un factor que, segons Molins, també condiciona la manera de treballar. “No podem competir amb grans escoles pel volum d’activitats o de participants, perquè tenim unes possibilitats limitades. En canvi, sí que podem oferir un projecte molt proper i de qualitat”, destaca.
A banda de les activitats extraescolars habituals amb monitors externs, el tret distintiu del centre és que els mateixos alumnes de secundària organitzen setmanalment jocs al pati per als nens i nenes d’infantil i primària. Cada dimecres, els estudiants grans preparen i condueixen les activitats lúdiques, assumint responsabilitats d’organització, lideratge i gestió de grup.
Aquesta iniciativa és possible gràcies al fet de ser un institut escola, on conviuen diferents franges d’edat. “A diferència d’un institut convencional, aquí els alumnes petits i grans comparteixen espais. Aquesta convivència afavoreix que els grans esdevinguin un model positiu per als petits”, assenyala Molins. Els infants, explica, veuen els dinamitzadors no com a professors, sinó com a referents propers.
El projecte també té un impacte molt rellevant en els alumnes de secundària. “Els dona autonomia, els fa responsables d’un grup i els permet decidir què fan i com ho fan. Això els empodera i canvia molt la seva actitud davant l’aprenentatge”, remarca el docent. Segons Molins, quan els joves veuen que són capaços de tirar endavant una activitat real i útil per als altres, augmenta la seva motivació i el seu compromís amb l’escola.
Tot i que l’esport n’és l’eix principal, el professor subratlla que el projecte té sobretot una dimensió educatiu. “No busquem només que facin activitat física, sinó que aprenguin a organitzar-se, a treballar en equip, a respectar els altres i a assumir responsabilitats”, afirma. En aquest sentit, l’experiència es converteix en una eina per treballar els valors de convivència, cooperació i respecte.
El reconeixement rebut posa en valor un model que, des de la senzillesa d’un centre petit, demostra que l’esport pot ser un motor de transformació educativa. “És un premi compartit amb tots els alumnes, que són els veritables protagonistes del projecte”, conclou Molins.
