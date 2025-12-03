La Fundació Pere Martir parla sobre l’estimulació sensorial en la gent gran
La psicòloga Eva Montané ofereix una aproximació pràctica als recursos terapèutics en l'atenció social
La Fundació Pere Màrtir Colomés continuarà dissabte 13 de desembre el cicle de xerrades adreçat a famílies amb persones grans amb una sessió dedicada a l’estimulació sensorial. La trobada, que serà la tercera d’aquest cicle, tindrà lloc a les 11 del matí a la residència de la fundació, a Solsona.
La sessió portarà per títol “Què és l’estimulació sensorial?” i anirà a càrrec de la psicòloga Eva Montané. L’objectiu és oferir una aproximació clara i pràctica a aquesta eina terapèutica, explicant què és, quins beneficis pot tenir per a les persones grans, com es treballa al centre i de quina manera les famílies hi poden contribuir en el dia a dia. La xerrada vol proporcionar recursos per reforçar el benestar emocional, cognitiu i físic de les persones ateses.
Aquest cicle de xerrades vol esdevenir un espai d’aprenentatge, reflexió i acompanyament per a les famílies que conviuen o tenen cura d’una persona gran, amb la voluntat de facilitar eines útils per afrontar aquesta etapa vital i posar al centre la dignitat, les necessitats i la qualitat de vida de les persones grans.
La Fundació Hospital Pere Màrtir Colomés és una entitat sense ànim de lucre de Solsona dedicada a l’atenció integral de les persones grans. A través de la residència, el centre de dia i els habitatges tutelats, acompanya les persones en una etapa clau de la seva vida amb un model d’atenció basat en la professionalitat, el respecte i la proximitat.
L’equip de la fundació, format per prop de 90 professionals, treballa per oferir un servei de qualitat basat en l’atenció personalitzada, la confiança i el vincle amb el territori. La seva activitat es guia pels valors de l’hospitalitat, la dignitat, la transparència i el compromís amb la comunitat del Solsonès.
