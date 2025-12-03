El pla per retenir el talent professional al Solsonès
Agents públics i privats posen en marxa el Consell de la Formació Professional per promoure aquest àmbit entre els joves locals
Una quarantena d’agents educatius, tècnics, polítics i empresarials s’han reunit aquesta setmana a l’Ajuntament de Solsona en la primera assemblea general del Consell de la Formació Professional (FP) de Solsona, Cardona i el Solsonès (Solcar). L’objectiu d’aquest òrgan és prestigiar i promocionar la formació professional, convertir-la en una eina clau per retenir el talent jove, ajustar l’oferta educativa a la demanda del mercat laboral i facilitar la inserció professional de la població.
Entre les seves funcions hi ha elaborar estudis i programes que responguin als reptes de l’FP a la comarca, esdevenir un espai de debat territorial, vetllar per les necessitats del teixit empresarial, fer propostes a l’Administració i orientar els centres educatius. El consell està presidit per l’alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste.
Un 18% més de matriculacions
Actualment, 337 alumnes estudien FP a Solsona, Cardona i el Solsonès. Aquest curs, la matriculació ha crescut un 18% respecte del curs anterior. Els cicles amb més demanda són manteniment electromecànic i activitats comercials (43 alumnes cadascun), gestió forestal i medi natural (41), atenció a les persones en situació de dependència i cures auxiliars (30) i sistemes microinformàtics (30).
Un altre cicle que ha experimentat un creixement notable és el d’automatització robòtica industrial, que ha passat de set alumnes el curs 2023-2024 a 22 aquest any, sumant primer i segon curs.
En total, a l’àmbit de Solsona, Cardona i el Solsonès s’imparteixen set cicles de grau mitjà, quatre de superior, un grau bàsic, un programa de formació i inserció i un itinerari formatiu específic.
Dades sobre l’elecció educativa i el mercat laboral
A l’assemblea es van presentar els resultats de l’enquesta feta a la Fira InForma’t, el març passat, amb la participació de 305 alumnes. Dels estudiants d’ESO, el 53% opta per batxillerat i només un 21% per FP. Pel que fa als alumnes de cicles formatius de grau mitjà, un 74% manifesta interès a continuar estudiant formació, però molts han de marxar del territori per falta d’oferta adequada.
Els participants van destacar la importància d’oferir certificats de professionalitat (CP), que permeten obtenir una titulació per treballar en 6-8 mesos. Actualment, es pot obtenir el certificat d’aprofitaments forestals a l’Escola Agrària del Solsonès.
Pel que fa a les demandes laborals, un 20% de les 158 empreses enquestades per l’Agència de Desenvolupament Local preveu créixer en plantilla els pròxims tres anys, i un 83% estaria interessada en acollir pràctiques professionals. Segons el Servei Connectem, el 16% dels llocs de treball ofertats l’any passat, uns cinquanta, no s’han cobert, especialment en hostaleria, construcció, indústria i serveis.
Treball conjunt des de fa més d’una dècada
El Consell de l’FP Solcar és fruit d’un procés iniciat fa més de deu anys amb la col·laboració d’administracions, centres educatius i empreses. El 2011, l’Ajuntament de Solsona va crear la Taula de Formació Professional per ajustar l’oferta educativa a les necessitats empresarials i frenar la fuga de talent jove.
Amb el Pacte de territori per al desenvolupament local de 2014 es van establir les bases per coordinar accions públiques i privades. Entre 2018 i 2020 es va redactar el Programa del Consell de l’FP, amb reglament aprovat el 2021. Tot i això, ha estat aquesta setmana quan s’ha consolidat com un espai estable de treball, debat i propostes compartides.
