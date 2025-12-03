Dos turismes s'accidenten en topar amb uns senglars a Riner
Cap dels ocupats dels vehicles ha resultat ferit a causa del xoc
Dos turismes s'han accidentat en topar contra uns senglars a Riner (Solsonès). El xoc ha tingut lloc aquesta tarda, pels volts de 3/4 de 7 a la Lv-3002, just abans d'arribar a un dels túnels de la carretera que connecta Cardona amb Solsona. Segons les primeres informacions, en conseqüència, cap dels ocupants dels vehicles ha resultat ferit.
Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís i s'han activat amb una dotació, però finalment no han acabat arribant a lloc, ja que s'ha requerit el seu servei. Els Agents Rurals, però, s'han activat per ocupar-se dels senglars.
