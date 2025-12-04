Concurs de pessebres de Solsona: 100 euros pel millor
L'Ajuntament fomenta la participació dotant de més diners el guanyador i convida els veïns a fer les seves creacions en llocs visibles
L'Ajuntament de Solsona premiarà aquest any un pessebre amb 100 euros i vuit amb 50 euros en el marc del Concurs de pessebres, amb l’objectiu de reconèixer el muntatge més ben valorat. Les inscripcions es poden formalitzar a l’OAC municipal fins al 12 de desembre.
La regidoria de Cultura ha renovat les bases del concurs i, a diferència d’edicions anteriors, en què es repartien deu premis iguals, aquest any s’atorgarà un primer premi dotat amb una quantia superior, mentre que vuit muntatges més rebran 50 euros cadascun. El certamen és una de les cites fixades al calendari nadalenc de la ciutat i convida a recórrer carrers i racons per descobrir les diferents propostes.
Des de l’Ajuntament es difondrà, la setmana del 15 de desembre, un plànol amb la ubicació de tots els betlems participants. L’any passat hi van prendre part onze pessebristes, entre famílies, entitats i centres educatius.
Els pessebres s’hauran d’exposar en un espai visible al carrer entre el 20 de desembre i el 6 de gener, i com a mínim han de ser visibles cada dia de sis de la tarda a nou del vespre. El format pot ser clàssic o modern, amb llibertat creativa.
El jurat, integrat per membres del Club de lectura d’àlbums il·lustrats de la Biblioteca Carles Morató, valorarà les composicions entre els dies 22 i 31 de desembre. El veredicte es donarà a conèixer durant l’acte de lliurament de premis, previst per al 9 de gener a les set del vespre a la sala de plens de l’Ajuntament.
