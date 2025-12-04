Les Casas de Matamargó, un viatge de set segles al cor del Solsonès
El projecte empresarial d'un hereu encara el desè aniversari convertit en un referent del turisme cultural amb una visita a estances del segle XIII al XX
"¿Sabeu com es vivia en una casa pairal en segles passats? Ho podeu descobrir a la Casa Museu de Les Casas de Matamargó, situada al municipi de Pinós. Aquí podreu visitar les instal·lacions i veure com es vivia i es treballava en aquella època. Durant la visita trobareu espais com la ferreria, la fusteria i, entre els més destacats, la pressa de vi i d’oli. També podreu accedir als interiors de la casa, amb els seus antics menjadors i sales, que mostren l’organització i l’estil de vida d’aquells temps. Els espais del museu permeten conèixer com es treballava el camp, els oficis artesanals i les activitats quotidianes. També es poden visitar la capella i altres dependències que permeten reviure el dia a dia d’aquelles èpoques. A més, Les Casas de Matamargó ofereix espais per a celebracions i bodes, així com cases rurals per allotjament. Així encapçala la invitació que fa Ramon Maria Casas, hereu del llinatge familiar i responsable d'un projecte empresarial que aquest pròxim 2026 complirà els deu anys com un dels referents en el turisme cultural.
Les Casas de Matamargó és una masia del municipi de Pinós, al Solsonès, documentada des de 1280. Es pot considearar també un poble petit privat. Ha estat propietat de la família Casas de manera continuada fins a l’actualitat, amb transmissió per via d’hereu. El conjunt arquitectònic inclou la casa pairal, un baluard, una capella amb altar barroc, una premsa de vi i diverses estances principals, integrant un únic nucli patrimonial. Al voltant de l’edifici principal s’hi disposen carrers, places i jardins que connecten amb altres construccions destinades antigament a l’allotjament de treballadors i personal de la finca. El conjunt es configura com un nucli habitat de gestió privada amb funcions residencials i productives històriques.
Actualment, bona part dels espais han estat destinats a la conservació i difusió del patrimoni mitjançant la creació d’un museu amb més de quinze espais visitables. Les visites guiades permeten conèixer l’evolució de la finca a través d’edificis i documentació original. L’activitat patrimonial es complementa amb l’organització de bodes i altres esdeveniments als espais exteriors. També s’hi desenvolupa turisme rural a la masoveria de Casa Galls. A més, la propietat gestiona el Circuit Galls Motor, actiu des de fa més de vint anys. Aquest conjunt d’activitats permet la continuïtat de l’explotació i la conservació del conjunt històric.
"Vam haver de replantejar el rendiment de les finques"
Ramon Maria Casas explica que la masia és de tota la vida de la família. Té 45 anys i és l’actual responsable del complex conjuntament amb Laura Villaró, de 37 anys. El projecte turístic va sorgir com a resposta a la situació de la pagesia actual: "coses que abans donaven recursos ara ja no són suficients, així que vam buscar alternatives. La història i la informació antiga de la família ens van portar a començar el projecte, inicialment pensat per grups grans i autocars i després obert a visitants de totes les edats i procedències". En aquests nou anys l'han visitat més de 8.000 persones.
El primer edifici del conjunt data del 1280, amb documents del 1540 que recullen l’arbre genealògic de la família. L’edifici inclou construccions de diverses èpoques, amb un creixement destacat al voltant de 1850, quan l’exportació de vi cap a Europa després de la fil·loxera va augmentar significativament els ingressos de la casa.
El projecte turístic es va iniciar fa nou anys, el 2016, i properament celebrarà el desaniversari. Cada any l’afluència de visitants augmenta, incloent estrangers i turistes d’altres regions d’Espanya. Els salons senyorials i la capella sorprenen especialment els visitants urbans acostumats a ciutats i pobles petits. La visita permet conèixer els espais de la vida quotidiana, els oficis tradicionals, el treball al camp, interiors de la casa amb menjadors antics, la capella i altres dependències. També es desenvolupa un projecte pedagògic adreçat a escoles que explica oficis, tradicions i la vida a pagès d’antic.
Les Casas de Matamargó han convertit el patrimoni familiar en una experiència educativa i turística que mostra com es vivia en una casa pairal catalana al llarg de diversos segles.
