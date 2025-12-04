Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Riner trasllada a Freixinet la Fira de Nadal, aquest diumenge

L’activitat es concentrarà a la plaça Major amb la gastronomia i els productes de micropobles, artesans i de proximitat com a eixos

La presentació de la Fira de Nadal de Riner

La presentació de la Fira de Nadal de Riner / AJ RINER

Miquel Spa

Miquel Spa

Riner

Riner viurà aquest cap de setmana una FIra de Nadal especial. El trasllat de la V Fira de Nadal de Riner a Freixinet s’ha fet enguany a causa de les obres que s’estan duent a terme a la Casa del Miracle, l’emplaçament habitual de la fira en les quatre edicions anteriors. Aquest diumenge, 7 de desembre, l’activitat es concentrarà a la plaça Major de Freixinet entre les 10 del matí i les 8 del vespre, amb la gastronomia i els productes de micropobles, artesans i de proximitat com a eixos centrals.

El mercat de Nadal obrirà a les deu del matí. A la mateixa hora, l’escola de Freixinet prepararà un esmorzar amb xocolata i coca del forn de Guerres. Entre les 10 i les 12, al local social, es farà un taller de dolços i rebosteria amb farines ecològiques de Territori de Masies. A les 11 del matí hi haurà una visita guiada al poble de Freixinet amb sortida des de davant de l’església. En paral·lel, d’11 a 14 h, s’oferirà servei de mini croissants salats, neules i escatxiruta a l’estil rinerenc, elaborats al moment. Durant el matí també s’ha previst un taller de pintacares per als infants.

A dos quarts de dotze tindrà lloc un taller de micropobles per a la mainada a l’escola de Freixinet. De les 11 a la una del migdia i de les 4 a les 5 de la tarda, el centre educatiu farà portes obertes per poder visitar les instal·lacions de la llar d’infants integrada. A les 12 del migdia, a l’església, Glòria Tous oferirà la xerrada “Hostiers i neulers, els seus orígens. Les neules, unes postres litúrgiques”.

A la una del migdia, al pati de Cal Feixàs, s’ha programat el concert de Gatzara “El viatge de la Gabriela”, en benefici de la Marató de TV3. A les dues del migdia, a la plaça Major, se celebrarà el dinar de fira, amb reserva prèvia a l’Ajuntament de Riner per places limitades.

L’activitat de la tarda es reprendrà a les cinc amb l’actuació de la coral “La Fònica” de Freixinet. A dos quarts de sis es farà l’encesa de llums de Nadal i, a les set del vespre, el berenar popular amb pintxos de botifarra i salsitxa.

Durant tota la jornada també hi haurà venda de números de la panera del Jovent de Riner. La fira està organitzada per l’Ajuntament de Riner i el Jovent de Riner, amb la col·laboració de diverses entitats.

