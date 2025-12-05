Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fira del Tió i Festival TióFest: Solsona ja en format nadalenc

El centre de la ciutat viu dos dies d'ambient musical, gastronòmic i comercial amb la tradició com a principal eix

La Fira del Tió al centre de Solsona

La Fira del Tió al centre de Solsona / TURISME SOLSONA

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

Solsona comença avui un cap de setmana de festa prenadalenca amb el Tiófest, ja aquest divendres i demà dissabte la 11a edició de la Fira del Tió, un esdeveniment que combina artesania, tradició, activitats familiars i animació pel nucli antic de la ciutat.

Avui, divendres a les sis de la tarda té lloc el 4t TióFest, un espai gastro‑cultural del Gremi amb l’actuació de “Els autèntics descunde” i l’orquestra Fantasia a la plaça de la Catedral, organitzat pel Gremi d’Hostaleria i Turisme del Solsonès. Demà, dissabte 6 de desembre, de 10 a 20 h, se celebra la Fira del Tió i el mercat d’artesania “Menestrala’t i guanya” a la plaça Major, juntament amb la Fira d’entitats al carrer de Sant Miquel. Durant tota la jornada, els visitants poden participar en tallers, gaudir de les animacions i espectacles programats i descobrir la gran varietat de tions i decoracions nadalenques. La combinació de cultura, tradició i comerç local converteix la fira en una cita imprescindible per a les famílies i per a tots aquells que volen viure l’esperit nadalenc al Solsonès.

L’esdeveniment comercial, que enguany compta amb un rècord de parades, manté el seu caràcter lúdic i cultural amb tallers, espectacles i música per a tots els públics. El centre històric acull un mercat d’artesania amb artesans locals que ofereixen els seus productes a la plaça Major i als carrers adjacents. Una de les principals atraccions és l’exposició de tions foradats, cedits per famílies de la comarca, que permet conèixer aquesta tradició tan arrelada a Solsona. Durant la jornada també es podran gaudir concursos, tallers familiars, espectacles infantils i actuacions musicals que animen els carrers i reforcen l’ambient nadalenc. Els responsables de la fira conviden petits i grans a deixar-se portar per la màgia del tió i a descobrir tota l’oferta comercial i gastronòmica que acompanya aquest esdeveniment.

