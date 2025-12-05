Port del Comte inicia la temporada fent una crida als debutants
L'estació solsonina activa els remuntadors de la part baixa amb gruixos de fins a 25 centímetres a l'espera que noves nevades li permetin ampliar el domini
L’estació d’esquí de Port del Comte dona el tret de sortida a la temporada aquest divendres amb una obertura parcial centrada exclusivament en la zona de debutants, a causa de la quantitat de neu disponible actualment. L’objectiu és facilitar l’iniciació a l’esquí mentre es continua treballant per ampliar progressivament els espais esquiables. L'estació ofereix dues pistes amb gruixos de neu d'entre 15 i 25 centímetres.
En aquesta primera fase, l’estació posarà en funcionament les dues cintes de la zona d’aprenentatge. “Aquest divendres obrim a Port del Comte amb la zona de debutants i les dues cintes per fer una iniciació tant del públic com nostra. Anem progressant mica en mica i produint neu per poder seguir obrint tota la resta de l’estació”, ha explicat el responsable de l’estació.
Des de la direcció s’assenyala que la situació meteorològica d’aquest any és diferent de la de la temporada passada, marcada per la sequera. “Aquest any el temps és més canviant. L’any passat estàvem en una sequera extrema i no es veia pràcticament cap moviment meteorològic”, ha recordat.
Malgrat la incertesa, l’estació es mostra moderadament optimista gràcies a l’evolució del temps durant la tardor. “Sempre esperem temporades bones i amb molta neu, i aquest any confiem que el moviment meteorològic, el fred i les precipitacions que estem tenint es mantinguin durant l’hivern i siguin en forma de neu”, ha apuntat.
Port del Comte fa també una crida als esquiadors novells perquè aprofitin aquest primer cap de setmana d’obertura. “Serà un cap de setmana perfecte per començar a aprendre, tranquil i ideal per als debutants”, han indicat des de la direcció. Pel que fa als esquiadors més experimentats, hauran d’esperar que les condicions permetin ampliar l’obertura de les pistes: “Quan nevi i puguem fer més neu per obrir tota l’estació, els esperarem amb les mans obertes”.
L’estació recomana seguir l’evolució de les condicions i les pròximes obertures a través dels canals oficials i de les xarxes socials.
