Solsona celebra que arriba Nadal amb tions, productes artesans, música i tallers
La Fira del Tió arriba aquest dissabte a l’onzena edició amb un volum rècord de parades d’artesania i un ampli programa d’actes
El nucli antic de Solsona viurà de ple aquest dissabte l’ambient nadalenc propi d’aquests dies. La Fira del Tió arriba a l’onzena edició amb un volum rècord de parades d’artesania i un ampli programa d’activitats nadalenques per a tots els públics. El centre històric acollirà un mercat amb fins a 25 artesans, la tradicional exposició i venda solidària de tions, així com tallers, espectacles, activitats familiars i propostes lúdiques també pensades per al públic jove.
Com és habitual un dels espais més emblemàtics serà l’exposició de tions als claustres de la Catedral, amb peces de totes mides i informació sobre l’origen d’aquesta tradició tan arrelada. També hi haurà venda de bastons i tions, la recaptació de la qual estarà destinada al Rebost Solidari del Solsonès. La Fira del tió i mercat d’artesania de Solsona, que es podrà visitar de les 10 del matí a les 8 del vespre, es repartirà pel nucli antic, entre la plaça Major, la plaça de la Catedral i el carrer Sant Miquel, on es farà la fira d’entitats. També hi haurà servei de bar amb productes del territori de la mà de Territori de Masies.
La jornada es completa amb música i activitats culturals com un taller d’elaboració d’una corona de Nadal o una activitat familiar al Museu de Solsona. No hi faltarà l’encesa de l’arbre de Nadal, a les 7 de la tarda la plaça Major, i també hi haurà la nit electrònica de la Puríssima Fest, organitzada per Joventut Solsonina a la sala polivalent.
Les activitats del mercat nadalenc, però, ja comencen avui amb el quart Tió Fest, un espai gastro-cultural del Gremi d’Hostaleria i Turisme del Solsonès amb l’actuació de «L’orquestra fantasia», a la plaça de la Catedral. La Fira del Tió de Solsona és organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès, Solsonès Fires, l’Ajuntament de Solsona, l’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona i l’associació d’artesans del Solsonès La Menestrala, que participarà en el mercat amb disset parades, ubicades a la plaça Major.
