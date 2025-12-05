Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Solsona guia els pares per triar amb els infants joguines amb valors

L'Ajuntament edita un manual de bones pràctiques perquè el Tió i els Reis facin obsequis cooperatius, no discriminatoris per raó de gènere ni violents

La Botiga de botigues del gremi comercial de Solsona / UBIC Solsona

Miquel Spa

Coincidint amb l’inici de la campanya de Nadal i Reis, l’Ajuntament de Solsona ha editat una guia adreçada a les famílies per fomentar una tria de joguines lliure d’estereotips de gènere i basada en valors educatius. El document vol ajudar mares i pares a reflexionar sobre el paper del joc en el desenvolupament dels infants i sobre l’impacte de la publicitat en les seves eleccions.

Segons recull la guia, el Nadal “és un bon moment per reflexionar i donar visibilitat a la lluita contra les discriminacions de gènere, així com per promoure l’equitat i les relacions lliures”. El document alerta que sovint la publicitat i la societat presenten “models rígids” sobre què significa ser nen o nena i recorda que comportaments, actituds, colors, jocs i joguines “no tenen gènere”.

No ridiculitzar

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament anima les famílies a tenir present la guia a l’hora d’escriure la carta als Reis. Entre les recomanacions, destaca escoltar els desitjos i interessos dels infants sense jutjar-los ni ridiculitzar-los si s’allunyen dels rols tradicionals, així com explicar-los que molts anuncis i catàlegs de joguines són discriminatoris. També es proposa analitzar-los conjuntament a casa.

El document aconsella evitar els jocs violents i prioritzar aquells que transmetin valors com el respecte, l’empatia i la solidaritat, així com joguines que representin la diversitat d’orígens i identitats. A l’hora de comprar, es recomana preguntar-se quins valors, rols i habilitats fomenta cada joguina i si promou realment el desenvolupament integral de l’infant.

Alerta amb els valors sexistes i violents

La guia també assenyala que moltes joguines tenen un ús molt limitat i poden transmetre valors sexistes o violents, i aposta per escollir opcions que despertin la imaginació i la creativitat. En aquest sentit, es defensa que els infants puguin escollir lliurement a què volen jugar, més enllà del seu sexe, per afavorir el desenvolupament de totes les seves capacitats al marge dels estereotips imposats.

Un altre dels punts clau és la importància de fomentar un esperit crític davant la influència de la publicitat i la pressió social. La guia anima a preguntar als infants per què els agraden les joguines que demanen i a ajudar-los a distingir entre el que realment desitgen i el que “tothom vol”.

Regala diversitat i no com a premi

Entre les propostes de “regalar diversitat” s’inclouen joguines que promoguin l’acció sense violència, que fomentin l’esport, que posin en valor el treball domèstic i la cura dels altres, que afavoreixin l’autonomia personal i la cooperació, i que eduquin en la calma, evitant un ús excessiu de les pantalles.

Finalment, la guia recorda que la joguina “no és un trofeu” ni una recompensa pel bon comportament, sinó una eina bàsica del creixement. “El joc és una forma natural amb què els infants exploren el món, desenvolupen habilitats cognitives, emocionals i socials i construeixen la seva identitat”, subratlla el document. L’Ajuntament defensa que repensar com i per què es regalen joguines pot marcar una gran diferència en la manera com els infants entenen el joc i el seu propi desenvolupament.

La guia es clou amb un llistat de comerços implicats en la campanya.

TEMES

El projecte Visuals, que impulsa la creació local, estrena dos nous curtmetratges a Manresa

Investiguen un jove conductor per xocar a Igualada contra vuit vehicles, abandonar el seu cotxe i fugir

Eric Garcia renova amb el Barça fins al 2031

Fira del Tió i Festival TióFest: Solsona ja en format nadalenc

La Cursa per la Vida per La Marató estrena recorregut amb sortida i arribada al Parc de l'Agulla de Manresa

El basket que canvia comunitats: Endesa impulsarà cinc projectes socials en una nova edició de Cancha Solidaria Endesa

L’única vegada que Espanya tampoc va participar a Eurovisió: aquest va ser el motiu

El govern de Berga admet incertesa sobre l’inici de les obres dels Pedregals i possibles nous costos per als veïns

