Doble ració de Tió a Solsona

La capital comarcal viu el TióFest i la Fira del Tió per encetar l'ambient de Festes

La Fira del Tió aquest matí al centre de Solsona

La Fira del Tió aquest matí al centre de Solsona / AJ SOLSONA

Miquel Spa

Solsona

Solsona celebra aquest cap de setmana una nova edició de la Fira del Tió, que ha concentrat una elevada afluència de públic al centre de la ciutat. Durant el matí de dissabte, fins a la una del migdia, l’exposició de tions ha superat el miler de visites, segons han indicat els organitzadors.

L’afluència de famílies locals i de visitants d’altres municipis s’ha mantingut constant al llarg del matí, fet que ha permès una ocupació continuada dels diferents espais de la fira.

Durant la jornada de divendres també es va celebrar el TióFest, el programa d’activitats paral·lel de la fira. Al llarg del dia s’han dut a terme diversos tallers infantils relacionats amb el Nadal i el tió, que han permès la participació directa dels nens i nenes. També s’han programat espectacles familiars, que s’han representat en diferents punts del centre històric.

El programa també ha inclòs animació de carrer i activitats vinculades a la tradició del tió, amb propostes pensades per al públic familiar. Al llarg del matí i de la tarda, els espais delimitats per a les activitats han registrat una participació continuada.

L’exposició de tions ha reunit peces elaborades per escoles, entitats i particulars, amb una mostra de tions tradicionals i figures de creació pròpia. Aquest espai ha estat un dels punts amb més afluència de públic durant tota la jornada.

Paral·lelament, el centre de la ciutat ha acollit parades d’artesania i productes d’alimentació vinculats a les festes de Nadal, integrades dins l’àmbit de la fira. La celebració de la Fira del Tió també ha tingut incidència en el comerç del nucli antic, amb una presència continuada de visitants als establiments durant el desenvolupament de les activitats.

