Torna a obrir l'oficina de la Seguretat Social a Solsona

El servei que l'any passat van utilitzar tres-cents usuaris es prestarà un dimecres al mes amb cita i horari de nou a una

SOLSONA

SOLSONA . ATENCIO PRESENCIAL SEGURETAT SOCIAL SOLSONES / ARXIU PARTICULAR

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El Consell Comarcal del Solsonès recuperarà l’atenció presencial de la Seguretat Social a partir del dimecres deu de desembre. Després d’un període d’interrupció, el servei s’oferirà un dimecres al mes, en horari de nou del matí a una del migdia, amb l’objectiu de facilitar els tràmits als veïns de la comarca.

Les persones interessades hauran de concertar cita als Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal, trucant al telèfon nou tres tres quaranta-vuit trenta-quatre. Aquesta mesura permet organitzar millor l’atenció i garantir un servei segur i proper.

La recuperació d’aquest servei respon a la voluntat de reduir els desplaçaments a altres oficines de la província de Lleida, especialment en un territori amb opcions de transport públic limitades. El Consell Comarcal del Solsonès valora molt positivament aquesta mesura, que reforça l’accessibilitat i la proximitat del servei a la ciutadania.

Els principals serveis que ofereix la Seguretat Social inclouen la gestió de pensions i prestacions per jubilació, incapacitat o viduïtat, la tramitació d’atur i subsidis d’atur, prestacions per maternitat i paternitat, així com la gestió de la Seguretat Social per a autònoms i cotitzacions laborals. A través de l’atenció presencial, la ciutadania pot resoldre consultes, lliurar documentació i iniciar tràmits que, d’altra manera, haurien de desplaçar-se a altres poblacions de la província.

El 2024 va ser el primer any complet amb el conveni vigent que permet a la Seguretat Social oferir atenció presencial al Consell Comarcal del Solsonès, una reivindicació històrica que evita que els veïns hagin de desplaçar-se fins a Balaguer, l’oficina de referència de la província.

Durant l’any passat, l’oficina va atendre un total de 296 persones, amb 338 visites registrades. El servei es presta cada quinze dies, excepte al juny i juliol, quan només s’ofereix atenció telefònica, i aquest mes, que no hi ha servei. Els usuaris provenen de gairebé tots els municipis de la comarca, amb excepció de Guixers i La Molsosa.

Els tràmits més demandats continuen sent els relacionats amb la jubilació, incapacitat, consultes sobre ajuts per a fills i inscripcions d’infants a la Seguretat Social. També són habituals les gestions de viduïtat, l’alta de la targeta sanitària europea, orfandat, complements mínims i les baixes per maternitat i paternitat.

A més, els Serveis Socials Bàsics del Consell han tramitat directament 150 gestions a la Seguretat Social, la majoria vinculades amb l’Ingrés Mínim Vital, oferint suport a les persones usuàries per assegurar una correcta tramitació dels ajuts disponibles.

Aquest servei reforça l’accessibilitat i la proximitat de l’administració a la ciutadania, permetent que els habitants del Solsonès resolguin tràmits essencials sense haver de desplaçar-se lluny i amb una atenció propera i personalitzada.

