Solsona fa una crida a donar sang el dia 12 com a complement a l'esperit nadalenc
La campanya “La tradició que ens uneix” convoca donants el 12 de desembre amb horaris matí i tarda
Solsona i la resta de Catalunya enceten aquests dies la campanya de Nadal del Banc de Sang i Teixits, amb l’objectiu de fomentar la tradició familiar de donar sang durant les festes. Amb el lema “La tradició que ens uneix”, la iniciativa convida famílies, amics, companys i colles a participar i transformar el gest de donar sang en un hàbit nadalenc que contribueixi a salvar vides.
Coincidint amb l’inici de les vacances i el pont de desembre, les reserves de sang acostumen a baixar fins a un 20% a causa dels canvis d’hàbits de la població. Aquest any, gairebé 6.000 pacients necessitaran sang des d’ara fins a les vacances de Nadal als hospitals catalans, fet que suposa aconseguir prop de 20.000 donacions.
A Solsona, la campanya se celebra aquest divendres 12 de desembre, a la sala polivalent, en horaris de 10 a 14 h i de 16 a 21 h, amb una crida explícita a participar en grup i convertir la donació en una tradició compartida. Com en altres campanyes, es convida els donants a compartir imatges a les xarxes socials per donar visibilitat a la necessitat de sang durant aquestes dates.
Sorteigs i incentius nadalencs
Per tercer any consecutiu, el Banc de Sang i Teixits col·labora amb La Grossa de Cap d’Any, i totes les persones que donin sang, plasma o plaquetes entre el 15 i el 21 de desembre participaran en el sorteig de 15 bitllets del número 25405, que coincideix amb l’Any del Dr. Frederic Duran i Jordà, creador del primer banc de sang del món. A més, entre l’1 i el 22 de desembre es repartiran lots de torrons als centres de donació, i el refrigeri inclourà caldo de Nadal durant tot aquest mes. L’objectiu és combinar el gest solidari amb la celebració nadalenca i motivar la participació en aquests dies clau.
Donacions durant dies festius
Alguns centres hospitalaris de més afluència obren portes en dies festius per compensar la davallada de donacions. Els dies previstos són el 6 i 8 de desembre, el 21, el 24 i el 31 de desembre, a hospitals com Germans Trias i Pujol, Bellvitge, Clínic, Sant Pau, Vall d’Hebron, Mútua de Terrassa, Joan XXIII, Sant Joan de Reus, Arnau de Vilanova i Josep Trueta de Girona, amb horaris variables entre les 8:30 i les 19:30 h segons el centre.
Qui pot donar sang?
Poden donar sang totes les persones en bona salut que compleixin els requisits següents: tenir entre 18 i 70 anys, pesar 50 quilos o més, i en el cas de les dones, no estar embarassada. Els interessats poden consultar el centre més proper o possibles impediments per donar sang després d’un viatge al web del Banc de Sang i Teixits bancsang.net.
Amb aquesta iniciativa, el Banc de Sang busca consolidar un gest solidari com a tradició nadalenca i garantir que els hospitals disposin de reserves suficients per afrontar les necessitats de pacients durant les festes.
