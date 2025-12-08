Guixers impulsa un pla de millora de serveis i carrers que copa el 60% del nou pressupost
Una previsió de més d'un milió d'euros s'enfila com la més alta mai aprovada pel municipi amb 600.000 eros en nous projectes
L’Ajuntament de Guixers ha aprovat el pressupost municipal per al 2026, el més alt de la seva història, amb un import total d’1.022.277,53 euros. Els comptes preveuen destinar prop del 60% del pressupost a inversions, amb un volum d’obra pública i de millora de serveis que ha de marcar l’any vinent al municipi. Les actuacions donen continuïtat al projecte de renovació del Local Social executat aquest any i que també te com a objectiu centrar el pressupost públic en la vida social del municipi.
El capítol d’inversions reals ascendeix a 599.783,10 euros i concentra les principals actuacions previstes. El primer projecte és la instal·lació de nous telecomptadors d’aigua i la implantació d’un sistema informàtic de lectura de consum, així com la millora del sistema de cloratge al dipòsit de Valls. Aquesta actuació compta amb subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua i permetrà modernitzar el control del subministrament.
La segona actuació destacada és la construcció de voreres als carrers del Pla de Becies, Roca Foradada i Emprius, i la instal·lació de nou enllumenat públic al carrer del Pla de Becies, al nucli de Vilamantells. Aquest projecte disposa de finançament a través d’una subvenció de Trànsit i té com a objectiu millorar la seguretat viària i la mobilitat.
El pressupost també inclou la millora i el nou asfaltatge de camins i carrers als sectors de Pla de Becies, Roca Foradada, Emprius, Codó i Sant Lleïr de Casabella, aquest darrer pendent de tancar un acord amb l’Ajuntament de la Coma i la Pedra. Les obres s’emmarquen dins el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC).
La quarta gran inversió correspon al sistema de recollida de residus, amb la instal·lació de bujols i el control d’accés del nou model a la Vall de Lord i a la recollida rural comarcal, amb el suport econòmic de la Diputació de Lleida.
Pel que fa a l’estructura de la despesa, el personal suma 85.096,50 euros; la despesa en béns corrents i serveis, 234.347,93 euros; les despeses financeres, 1.300 euros, i les transferències corrents, 101.750 euros.
En el capítol d’ingressos, els impostos directes aportaran 243.850 euros; els impostos indirectes, 8.000 euros, i les taxes i altres ingressos, 61.530,66 euros. Les transferències corrents sumaran 149.621,64 euros, els ingressos patrimonials, 6.205 euros, i les transferències de capital, 553.170,23 euros, que són clau per poder assumir el volum d’inversió previst.
L’equip de govern destaca que aquests comptes permetran abordar actuacions i consolidar una línia de treball centrada en la millora de l’espai públic i dels serveis bàsics. Amb aquest pressupost, Guixers afronta el 2026 amb un pla d’actuacions que vol tenir impacte directe en el dia a dia del municipi.
