Concurs de postals de Nadal de Solsona: la catedral nevada dins d'una bola de vidre
La solsonina Isa Martínez Escribano venç per segon any consecutiu el certamen amb una il·lustració feta a mà
La solsonina Isa Martínez Escribano ha tornat a guanyar el Concurs de postals de Nadal de Solsona per segon any consecutiu amb una il·lustració feta a mà amb llapis de colors. La seva proposta, escollida pel jurat integrat per artistes de Mira l’Art, representa una de les imatges hivernals més emblemàtiques de la ciutat: el conjunt catedralici nevat, amb l’arbre de Nadal de la plaça, tot emmarcat dins d’una bola de neu de vidre sostinguda per les mans d’un infant.
El dibuix s’ha imposat entre les setze propostes presentades a la convocatòria organitzada per la regidoria de Cultura. A partir d’aquesta setmana, la postal arribarà a totes les llars de Solsona acompanyada del missatge institucional de Nadal de l’alcaldessa, Judit Gisbert, i d’un poema de Yessica Dos Santos Lema, guanyadora del primer premi de la categoria B6 del Concurs de nadales del Consell Comarcal de l’any passat.
La il·lustració d’Isa Martínez també s’ha convertit en la imatge de coberta de l’agenda de Nadal de Solsona, que ja es pot descarregar en línia. Aquesta programació, elaborada amb la participació d’entitats, institucions locals i centres educatius, inclou més d’una cinquantena d’activitats per a tots els públics, amb propostes com concerts i cantades de nadales, representacions d’Els Pastorets i diverses exposicions.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer