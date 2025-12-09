Albert Estella, director de l'estació d'esquí de Port del Comte: "Som motor del Solsonès"
El complex afronta la temporada amb la millora de la gestió de la neu desmitificant que calen molts centímetres de gruix per garantir bones baixades
Després dels primers dies de tast d'esquí al Solsonès amb l'obertura de la zona de debutats del Port del Comte, el director, Albert Estella, encara la campanya amb optimisme per les ganes de neu que tenen els aficionats. Estella apunta que una estació amb neu fa de motor de tota la comarca.
"Aquí esquiem tant amb molta neu com amb poca neu. Com que l'any passat va acabar molt bé la temporada, ara la gent tan sols té ganes de posar-se els esquís. Ara al principi de la temporada la gent que ve és d'aquí, de l'urbanització i la comarca". Més enllà d'aquest pont, Port del Comte basa la nova campanya en la millora de la neu: "nosaltres no tenim novetats grosses, la nostra aposta és com treballar bé amb poca neu. Abans es deia que amb menys de cinquanta centímetres de neu no es podia esquiar al Port del Comte, i això no és veritat. Ens centrem a treure els rocs, plantar herba i gràcies a la biomassa dels arbres i la neu produïda, amb deu centímetres de neu ja podem esquiar. L'any passat amb centímetres d'entre dos i quinze i s'esquiava bé. Per fer això ens cal treballar molt els drenatges, els paravents i la gestió general de la neu sota criteris de sostenibilitat, és a dir amb menys energia i més producció".
El bon funcionament de Port del Comte interessa a tota la comarca, tal som emfatitza el responsable de l'estació: "de treballadors a l'estació en tenim entre sis i set quan obrim tan sols la zona de debutants, això sense comptar les escoles d'esquí. I quan les pistes estan a ple rendiment som uns quaranta que si hi sumem els monitors podem ser més de cent. Som un motor del Solsonès i tota la zona, des de Solsona ciutat passant per Navès, la Coma, Guixers... al final l'estació fa que es venguin xalets i que s'hi treballi també a l'estiu. Encara que no es vulgui entendre així, si no obrim nosaltres la gent no ve. Som el motor de la zona".
Port del Comte és una estació d’esquí situada al Solsonès, al terme municipal de la Coma i la Pedra, amb un domini esquiable d’uns 50 quilòmetres repartits en 37 pistes de tots els nivells, des de debutants fins a pistes negres, i amb una dissetena de remuntadors que permeten una capacitat de transport elevada. L’estació s’ha consolidat com un dels principals pols turístics d’hivern de la Catalunya interior, amb un perfil marcadament familiar i una forta vinculació amb el territori. Pel que fa a l’afluència d’esquiadors, les temporades han estat molt variables en funció de la neu.
La campanya 2022-2023 va tancar amb prop de 52.000 forfets venuts, una xifra inferior a la de l’hivern anterior, que havia superat els 70.000 esquiadors gràcies a unes condicions molt favorables. En la temporada 2023-2024, marcada per la irregularitat de les precipitacions i l’ús intensiu de neu produïda, l’estació va registrar al voltant de 20.000 esquiadors. En canvi, la temporada 2021-2022 va ser una de les més llargues dels darrers anys, amb més de 120 dies d’obertura continuada. Aquestes xifres reflecteixen el pes que té la climatologia en els resultats de l’estació, però també la seva importància com a motor turístic i econòmic del Solsonès, tant en nombre de visitants com en activitat generada a l’entorn del comerç, la restauració i l’allotjament.
