Èxit d'apadrinaments al Zoo del Pirineu: coneix els animals que pots ajudar aquest Nadal
En els primers deu dies de la campanya de conscienciació per apadrinar en comptes de regalar animals cinc mecenes s'impliquen en la causa
El Zoo del Pirineu ha iniciat amb molt bona acollida la seva nova campanya d’apadrinament d’animals, una iniciativa orientada a fomentar una manera més conscient i responsable de fer regals. En els primers deu dies de funcionament, el centre ja ha aconseguit cinc apadrinaments, una xifra que els responsables consideren un èxit.
La resposta del públic ha estat positiva des del primer moment, tant a través de les xarxes socials com per part de les persones que visiten habitualment el centre. Si bé al començament la major part dels padrins provenien de l’entorn més proper del Zoo, progressivament s’hi està sumant gent nova sensibilitzada amb la protecció dels animals i amb la necessitat de promoure una relació més respectuosa amb la fauna salvatge.
Actualment ja hi ha nou padrins adherits a la iniciativa, amb un ritme d’un apadrinament cada dos dies. La difusió als mitjans de comunicació i a les plataformes digitals està ajudant a fer créixer l’interès per aquesta proposta solidària, que també contribueix al sosteniment general del centre.
Martí, la guineu cega
Un dels primers protagonistes de la campanya és el Martí, una guineu que va ser localitzada pels Agents Rurals després de patir un fort cop al cap a la carretera. A conseqüència de les seqüeles, no ha pogut tornar al medi natural perquè ha quedat cega i ara viu al Zoo del Pirineu.
Glòria, l’àliga daurada
La Glòria és una àliga daurada que va patir un greu accident que va obligar a amputar-li una ala. Aquesta lesió li impedeix volar i, per aquest motiu, ha estat integrada de manera permanent al centre.
Maria Dolors, l’òliba
La Maria Dolors és una òliba d’edat avançada que va arribar al Zoo després d’una actuació dels Agents Rurals. Tot i que externament no presentava lesions greus, el seu estat no permetia la reintroducció en llibertat.
Wonder, el mussol
Completa el grup d’animals apadrinables el Wonder, un mussol que, com la resta, forma part del programa de recuperació i sensibilització del Zoo del Pirineu.
Dels cinc apadrinaments formalitzats fins ara, dos corresponen a la Maria Dolors, dos al Martí i un al Wonder. Tot i que cada aportació econòmica s’associa a un animal concret, el centre recorda que els recursos recaptats es destinen a la cura global de tots els exemplars i al manteniment de les instal·lacions.
Amb aquesta iniciativa, el Zoo del Pirineu reforça el seu missatge de respecte cap a la natura i promou alternatives ètiques a la compra d’animals, alhora que garanteix recursos per continuar la seva tasca de recuperació i educació ambiental.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer