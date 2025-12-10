L'alta demanda empeny Solsona a ampliar l'espai Matriu per a families amb nadons
El projecte de psicomotricitat i psicopedagogia en grup obre un nou horari aquest gener adreçat a infants d’entre 12 i 24 mesos
L’alta demanda de places ha empès l’Ajuntament de Solsona a ampliar el servei de l’Espai Matriu amb l’obertura d’un nou grup aquest gener adreçat a famílies amb infants d’entre 12 i 24 mesos. El nou grup funcionarà els dimecres, de cinc de la tarda a dos quarts de set del vespre, al gimnàs del casal cívic Xavier Jounou.
El projecte municipal, que enguany viu el seu segon curs de funcionament, atén actualment deu famílies per grup. Davant l’interès creixent, el consistori ha decidit reforçar l’oferta per donar resposta a les necessitats de les famílies amb infants petits, especialment en la franja d’edat d’1 a 2 anys.
Les inscripcions per al nou grup seran gratuïtes i es podran formalitzar del 22 de desembre al 4 de gener, tant de manera presencial al casal cívic com en línia. Paral·lelament, es mantenen obertes les inscripcions per al grup de famílies amb nadons d’entre 0 i 12 mesos.
L’Espai Matriu està dirigit i dinamitzat per la psicopedagoga Júlia Tobeña i la mestra i psicomotricista Sílvia Sala. Es concep com un entorn de joc, aprenentatge i relació per als infants, alhora que esdevé un espai d’intercanvi d’experiències i d’acompanyament professional per a les famílies. També s’hi convida persones embarassades que vulguin compartir dubtes i vivències.
D’altra banda, l’organització recorda que encara hi ha places disponibles per a l’activitat de psicomotricitat per a infants d’I4 i I5, que es fa a l’Escola El Vinyet els dimecres d’un quart de sis a tres quarts de set de la tarda. L’activitat fomenta el desenvolupament motriu, emocional i simbòlic dels infants a través del joc en un entorn segur.
A més, un dissabte al mes s’hi ofereix l’activitat “femme psico”, adreçada exclusivament a nenes i infants amb identitats no binàries d’I4 i I5, amb l’objectiu de crear un espai segur per descobrir i gaudir del cos sense pressions estètiques ni rols imposats.
L’Espai Matriu va néixer el curs passat amb la voluntat d’oferir eines per a l’acompanyament del procés maduratiu dels infants de 0 a 6 anys. El projecte està finançat per les regidories d’Infància i Feminismes de l’Ajuntament de Solsona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- Una seixantena d’exalumnes de la Joviat de la generació del 75 es retroben pels 50 anys
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Un veí de Collbató aconsegueix que li retornin diners de la taxa de residus
- El 90% dels afiliats d’Aliança Catalana a Berga amenaça de plegar per la 'designació de Judit Vinyes com a cap de llista
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Detenen un jove hacker d'Igualada per sostreure i vendre 64 milions de dades personals
- L’abat de Montserrat, en la cloenda del mil·lenari: «En un món complicat i difícil, volíem ser positius i fer coses»