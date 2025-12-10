Solsona recupera el trenet per les festes
Ajuntament i comerciants satisfan la petició de moltes famíles que volien aquest transport per moure's per la ciutat enmig de l'ambient de Nadal
L’Ajuntament de Solsona recupera aquest any el trenet de Nadal, els dies 23 i 24 de desembre. A petició de moltes famílies i amb la col·laboració de la UBIC, aquest peculiar vehicle tornarà a circular per carrers i places de la ciutat per oferir una atracció familiar més i dinamitzar els eixos comercials.
Les entrades es podran adquirir per mitjà de l’aplicació mòbil Solsona 24/7 (mòdul “Inscripcions”) a partir del dia 18 a les nou del vespre. El trenet és una de les propostes més esperades del Nadal solsoní i en anteriors edicions ha esdevingut una atracció consolidada per a les famílies, amb recorreguts pel nucli antic i pels principals carrers comercials de la ciutat, amb un trajecte d’uns 25 minuts pensat perquè petits i grans gaudeixin de l’ambient festiu. En les edicions prèvies, el servei ha ofert diversos viatges al llarg del dia amb preus populars i accés gratuït per als infants més petits que viatgen a la falda d’un adult, amb l’objectiu de facilitar una activitat inclusiva i accessible. La iniciativa s’emmarca en l’aposta municipal per reforçar l’oferta nadalenca i incentivar el comerç local en unes dates clau per a la ciutat, tot sumant-se a la resta d’activitats culturals i lúdiques previstes per a aquestes festes.
D’altra banda, els dies 27 i 28 de desembre, el focus d’atenció de l’agenda nadalenca de Solsona es desplaçarà a la plaça de l’U d’Octubre i la sala polivalent. Són els dies escollits pels patges reials per recollir les cartes dels infants de la ciutat. Com cada any, instal·laran el seu campament en aquest indret, on també es faran activitats i s’hi representarà l’espectacle musical Patjades, a càrrec de L’Altreatre, d’entrada lliure i sense reserva.
