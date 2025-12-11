Fundació Volem Feina de Solsona: "Cada vegada hi ha més necessitats socials, també entre qui te feina"
La responsable de l'entitat, Núria Giné, alerta que hi ha més persones sense habitatge o vivint en condicions molt precàries
La Fundació Volem Feina de Solsona treballa amb persones en situació de vulnerabilitat per facilitar-ne la inserció laboral. La seva responsable, Núria Giné, explica com funcionen els principals projectes de l’entitat, l’evolució del programa d’inserció i les dificultats actuals derivades de la reducció de subvencions.
Amb quin perfil de persones treballeu des de la fundació?
Treballem amb persones derivades de serveis socials, amb dificultats d’aprenentatge, persones que han sortit de centres penitenciaris, persones nouvingudes adultes i altres col·lectius en situació de risc. A totes se’ls fa un seguiment personalitzat. Els expliquem el funcionament de la fundació, com elaborar un currículum, quines són les normes bàsiques del món laboral i, si cal, fem derivacions a salut mental o a formació.
Quant temps poden participar en el projecte d’inserció?
El temps màxim és de tres anys. L’objectiu és que no s’hi eternitzin, sinó que aconsegueixin una inserció laboral al mercat ordinari. Aquest és un dels projectes més importants que tenim com a empresa d’inserció.
A banda del projecte d’inserció, quins altres serveis oferiu?
Com a fundació també gestionem una borsa de treball, donem suport als serveis municipals, ens encarreguem del transport adaptat del centre de dia i també atenem situacions d’emergència social, amb oferiment de productes bàsics. Nosaltres depenem de Càritas i col·laborem estretament amb els seus projectes.
Quantes persones participeu actualment en el projecte d’inserció?
Ens movem entre 10 i 15 persones. Ara mateix estem en 13 usuaris. La reducció de subvencions ens ha obligat a retallar places, ja que abans estàvem a 15. Tot i això, estem valorant la possibilitat d’ampliar amb un projecte relacionat amb l’economia circular.
En què consisteix aquest projecte d’economia circular?
És un projecte que ja tenim força consolidat. Fem mudances i gestió de voluminosos i residus tant a particulars com a empreses. També gestionem una botiga de segona mà amb mobles i equipaments, i un espai de reutilització de productes. És una línia important tant a nivell social com mediambiental.
I la borsa de treball, com funciona actualment?
La borsa de treball s’ha mantingut, però amb menys recursos perquè les subvencions del departament han anat a la baixa. Tenim una tècnica que fa assessorament laboral: ensenya a fer currículums, prepara entrevistes i acompanya especialment les persones amb nivells baixos de formació o competències digitals. És un servei que fa molts anys que oferim.
Com està el mercat laboral a la comarca per a les persones que ateneu?
No és fàcil. A la comarca, la relació amb les empreses és complicada. Hi ha demanda de feina per part de les persones usuàries, però costa que les empreses confiïn en aquests perfils. Per això és tan important la nostra tasca d’acompanyament i de mediació.
Quina és la situació actual del projecte d’inserció laboral?
La xifra d’usuaris varia en funció del moment. Havíem estat a 15 persones, però arran de la reducció de subvencions vam baixar fins a 11. Ara, a partir de l’abril, tornarem a ser 13 gràcies a la possibilitat d’un nou projecte vinculat a una botiga d’economia circular. Si aquest acord es concreta, podria permetre’ns tornar a créixer.
Aquest projecte d’economia circular ja està en marxa?
Sí, és una línia que ja tenim consolidada. Gestionem el servei de deixalleria, el porta a porta, un pis d’acollida a Sant Just, la recollida de mudances i voluminosos a particulars i empreses. També disposem d’una botiga de roba de segona mà, un magatzem de mobles i equipaments reutilitzats, i un espai de venda de productes diversos al centre del municipi.
La borsa de treball compta amb nous projectes?
En aquest cas, a causa de la reducció de subvencions del departament, només podem mantenir el servei existent. Disposem d’una tècnica que fa assessorament laboral: ensenya a fer currículums, dona suport en competències informàtiques bàsiques, orienta sobre com inscriure’s a una ETT i prepara per a entrevistes. És un servei que fa molts anys que oferim.
Com és actualment la relació amb les empreses de la comarca?
Amb algunes empreses hi ha una bona relació i un feedback constant. Necessiten personal, però també són conscients que els nostres perfils solen ser o molt qualificats o amb un nivell molt baix de formació, amb salaris baixos. Sovint cal un procés previ de reciclatge i, sobretot, d’estabilització personal i de salut mental.
Quina és la principal dificultat que us trobeu amb les insercions?
Ens trobem amb un problema important: moltes persones aconsegueixen feina, però no la saben mantenir. Hi ha absentisme, retards i dificultats per complir els mínims que exigeixen les empreses ordinàries. La nostra feina és fer aquest aprenentatge previ perquè puguin adaptar-se al món laboral.
Teniu molts demandants a la borsa de treball?
Sí, però no tothom compleix els requisits. Per poder accedir als nostres programes cal portar almenys tres mesos a l’atur i disposar d’un informe de serveis socials de la comarca. Molta gent demana feina, però no pot entrar dins del nostre circuit per manca d’aquests requisits.
De quantes persones està formada la borsa de treball?
La borsa pot ser molt àmplia, perquè hi consten, per exemple, tots els usuaris de la renda garantida. Ara bé, una cosa és figurar a la borsa i una altra és estar realment disposat a iniciar un procés d’inserció. Quan truquem a la gent, moltes vegades no volen començar. Sense voluntat personal, és impossible tirar endavant el procés.
Les necessitats socials de la comarca han augmentat?
Sí, i molt. Abans, una persona que treballava podia viure dignament. Ara ens trobem amb persones que treballen i tot i així són pobres. El preu dels lloguers i de les habitacions s’ha disparat, també el de l’alimentació, i cada vegada hi ha més persones que necessiten ajut per cobrir necessitats bàsiques.
També detecteu nous perfils de vulnerabilitat?
Sí. Cada vegada hi ha més persones sense habitatge o vivint en condicions molt precàries, una realitat que abans era molt residual a la comarca. És una situació que ens preocupa molt i que requereix més recursos dels que tenim actualment.
