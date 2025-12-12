'Creiem': últims dies de l'exposició jubilar de Solsona
El Museu encara el final d'una mostra que combina art, patrimoni i reflexió espiritual a partir del Credo o Símbol dels Apòstols, coincidint amb el 1700 aniversari d’aquest text fundacional del cristianisme
El Museu de Solsona encara les últimes setmanes de l’exposició “Creiem” al Museu de Solsona havent aconseguit una bona resposta de visitants. L'exposició ha estat una proposta que s’ha convertit en una de les mostres més destacades de la programació cultural d’aquest any al Solsonès i que es podrà visitar fins al 31 de desembre de 2025. La iniciativa, emmarcada dins els actes del Jubileu 2025, presenta un recorregut que combina art, patrimoni i reflexió espiritual a partir del Credo o Símbol dels Apòstols, coincidint amb el 1700 aniversari d’aquest text fundacional del cristianisme. La mostra vol oferir al públic una experiència íntima i reflexiva que connecta passat i present a través del diàleg entre cada vers de la pregària i peces de la col·lecció permanent del museu.
Els comissaris han seleccionat pintures, escultures i murals medievals que evoquen els grans temes que travessen el Credo: la creació, la fragilitat humana, l’esperança, la comunitat o la idea de transcendència. La voluntat és mostrar com aquest text històric continua generant preguntes i lectures contemporànies, especialment en un context en què la societat busca nous espais de sentit, espiritualitat i pensament crític. Aquesta combinació d’obres i reflexions dona lloc a un recorregut profund i pausat que convida el visitant a mirar l’art amb nous ulls.
Des del Museu de Solsona han explicat que "la mostra Creiem, ha estat un diàleg entre alguns objectes de la col·lecció permanent del Museu i els versos del Credo...aquesta iniciativa ha estat realitzada per conmemorar el Jubileu 2025 i el 1700 aniversari del Credo, una oració promoguda al Concili de Nicea de l’any 325. La idea era interpel·la a l’espectador en qüestions tan universals com la preocupació per la naturalesa i la justícia i el compromís socials. En el fons un punt de trobada, com a acte de fraternitat i solidaritat". Pel que fa a la resposta del públic, els responsables del Muse han apuntat que "la afluència ha estat molt positiva ja que han passat un gran nombre de grups i particulars, ja que estava connectada amb la visita a la catedral de Solsona, com a temple jubilar de la diòcesi durant tot aquest any 2025".
La mostra ha estat comissariada per Elisenda Almirall i el disseny i el muntatge museogràfic a càrrec de Salvador Vinyes
