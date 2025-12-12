Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Solsona renova el butlletí municipal d'informació i agenda

El consistori reforça els canals digitals per millorar la comunicació amb la ciutadania

Imatge sobre la comunicació de l'Ajuntament de Solsona / AJ SOLSONA

Miquel Spa

Solsona ha renovat el butlletí electrònic de l’agenda cultural, el qual compta amb més de 2.700 persones, incloses totes les que tenen descarregada l’app Solsona 24/7. La nova newsletter neix amb l’objectiu de facilitar que la ciutadania estigui al corrent de totes les activitats culturals de la ciutat, des d’espectacles i concerts fins a exposicions i iniciatives veïnals. Aquells que no disposen de l’aplicació poden donar-se d’alta mitjançant un formulari en línia o bé descarregar-se l’app, que permet gestionar inscripcions, comprar entrades i rebre notificacions municipals. L’Ajuntament subratlla que la renovació d’aquest servei vol garantir que ningú es perdi cap proposta cultural i fomentar una participació més activa en la vida comunitària.

Paral·lelament, el consistori recorda que el butlletí municipal continua sent una eina complementària per informar sobre l’activitat del govern local, els serveis públics i les novetats que afecten el dia a dia de la ciutat. Aquesta publicació, ja sigui en format imprès o digital, recull actuacions municipals, projectes en curs i informació pràctica per als veïns. Amb l’impuls dels canals electrònics i el reforç d’eines com la nova agenda cultural, Solsona aposta per una comunicació més directa, accessible i immediata, que reforci la transparència i millori el vincle entre administració i ciutadania.

