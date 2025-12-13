Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Miqui Giménez presenta a Solsona un nou recull de cançons tradicionals per a infants de 0 a 6 anys

L’acte, amb l’editora Mar González i la mestra Montserrat Peláez, es farà dimarts 16 a la biblioteca Carles Morató

El cantant i animador Miqui Giménez

El cantant i animador Miqui Giménez / AJ SOLSONA

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L’animador, narrador i mestre Miqui Giménez presenta a Solsona una de les novetats editorials dels darrers mesos, Canta-me’n una! Canta-me’n dues (Babulinka Books, 2025), un recull de cançons populars i tradicionals per a infants de 0 a 6 anys. Ho farà dimarts vinent, dia 16, a les sis de la tarda a la biblioteca Carles Morató. L’acompanyaran l’editora del llibre, Mar González, i la mestra i amant de la poesia i la tradició oral Montserrat Peláez.

Després d’uns quants anys amb cançoners tradicionals descatalogats, arriba aquesta obra, que vol convertir-se en un acompanyament per a famílies i docents en l’educació de l’etapa de 0 a 6 anys. Presenta 113 cançons classificades en una desena d’apartats. A més de les lletres, la publicació inclou les partitures, un codi QR per escoltar cada cançó, il·lustracions de Maria Girón i textos pedagògics de Vanesa Amat.

Canta-me’n una! Canta-me’n dues és un projecte editorial nascut d’una idea de la mestra manresana Montserrat Peláez, experta en bressol poètic per a la primera infància, convençuda de la necessitat de recuperar i preservar les cançons populars i tradicionals i la seva poesia.

Actualment jubilat, Miqui Giménez és especialista en educació infantil i és reconegut per una trajectòria de més de quaranta anys d’espectacles de música, contes i jocs per al públic familiar. També ha publicat diversos treballs de música tradicional i ha estat impulsor i divulgador dels jocs tradicionals i populars.

