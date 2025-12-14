La Fira de Santa Llúcia fa brillar l'artesania i la tradició a Navès
Les parades de terrissers, picapedrers, fusters i puntaires han estat les més visitades de la fira, com també les de producte local, com ara la de trumfos d'Odèn
La Fira de Santa Llúcia ha omplert Navès (Solsonès) de visitants i paradistes aquest cap de setmana. Essent una de les més antigues de Catalunya, encara avui dia conserva la seva essència més tradicional. Terrissers, picapedrers, fusters i puntaires han exhibit i venut tota mena d'articles elaborats purament de forma artesanal, tal com s'ha fet tota la vida. El producte local, com els trumfos d'Odèn, també s'han fet el seu lloc i l'èxit d'assistència a l'obra teatral, que enguany s'ha tornat a representar tant dissabte com diumenge, ha demostrat que els veïns el gaudeixen més que mai.
"El temps ens ha anat a favor durant el cap de setmana perquè ens ha fet molt bo. Ara veníem d'alguns anys en què solia fer bastant de fred", explica l'alcalde Josep Maria Casafont. Per això, atribueix l'increment d'assistència al factor meteorològic.
Tot i que en els seus inicis aquesta fira era gran punt de compra i venda de bestiar, des de fa anys el seu pes recau en les parades. I tant és així que els artesans de la comarca i rodalia han manifestat la seva satisfacció, ja que s'han pogut donar a conèixer territori i també han fet algunes vendes. Per honorar el seu passat, la fira també ha acollit una exposició de fotografies que mostraven la seva evolució durant les darreres dècades. La iniciativa ha anat a càrrec de Marià Jounou, un dels antics encarregats de la botiga Foto Resol de Solsona.
Una de les principals novetats d'aquesta edició és que s'ha tornat a representar la tradicional obra de teatre tant dissabte com diumenge, i no només en un dels dos dies de fira. Enguany, els navesencs han gaudit de la comèdia "Embolica que fa fort", a càrrec dels membres de la UBIC Solsona. Com explica el batlle, la venda d'entrades s'ha vist incrementada i, en aquest sentit, ha afegit que de cara a l'any que ve preveuen mantenir la doble sessió de teatre i recuperar la tradició d'acollir una obra representada pels mateixos veïns del municipi.
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Desarticulat el grup criminal que era el principal distribuïdor de cocaïna a l'Anoia
- Amb aquest truc enginyós ja no malgastaràs més paper higiènic
- Per quin motiu dijous sonaran sirenes a vuit municipis del Berguedà i el Bages?
- Les cinc claus per les quals les paraules de Buenafuente sobre la seva salut són un exemple a seguir
- Tallen 13 anys d’estadística de comerç tancat i obert al barri vell de Manresa fins que resulti positiva
- Buenafuente i Sílvia Abril no presentaran les campanades a TVE
- Comiat amb sorteig i molta emoció de la perfumeria Regina de Manresa