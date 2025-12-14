El Pep dels Oriols se suma a la col·lecció de goma de figures del Carnaval
El gegant va ser creat l’any 1986 per Manel Casserras i Boix i Josep Manel Casserras i Solé, i s’ha convertit en una figura icònica local
El ninot de goma del Pep dels Oriols, una de les figures més estimades del Carnaval de Solsona, ja és disponible tant als punts de venda habituals com a la botiga en línia de Davallada, la marca especialitzada en marxandatge oficial de la festa. La seva arribada ha despertat interès entre solsonins i col·leccionistes, i tot apunta que serà un dels regals estrella d’aquestes festes, especialment per als aficionats que viuen més el carnaval.
El Carnaval de Solsona és conegut per la seva personalitat irreverent i un imaginari únic, amb elements icònics com els gegants bojos, les bates o la popular Penjada del Ruc. En aquest univers festiu, la figura del Pep dels Oriols ocupa un lloc central com a referent humorístic i identitari. El ninot de goma n’és una reinterpretació lúdica que permet portar un trosset de carnaval a casa.
Tal com explica el portal especialitzat, el Pep dels Oriols és un dels personatges més estimats i inconfusibles del Carnaval de Solsona. Està inspirat en Josep Alsina, membre de la comparsa dels Oriols, i per això el gegant llueix els mateixos colors i estètica que la comparsa. Amb el seu bigoti inconfusible, la pipa sempre a punt i aquella expressió tan personal, el Pep avança per la plaça brandant les seves xurriaques de roba i deixant anar alguna bramada marca de la casa.
El gegant va ser creat l’any 1986 per Manel Casserras i Boix i Josep Manel Casserras i Solé, i s’ha convertit en una figura icònica del Carnaval de Solsona. Originalment duia una galleda, però aviat va ser substituïda per una escombra i, finalment, per les xurriaques actuals, perquè, segons expliquen, “les conseqüències podien ser gruixudes”.
La plataforma Davallada ha reforçat el seu paper de botiga de referència del carnaval, ampliant el catàleg amb productes inspirats en les icones locals: ninots de goma, adhesius, objectes de col·lecció i peces decoratives. Tot plegat contribueix a mantenir viva l’essència de la festa durant tot l’any i a difondre la cultura carnavalesca solsonina més enllà del calendari festiu.
La tradició dels ninots de goma s’ha consolidat com un ritual previ al carnaval i un element molt apreciat per la comunitat. Amb el Pep dels Oriols, els seguidors poden sumar una peça nova al seu imaginari personal i continuar alimentant la complicitat i la sàtira pròpies de la festa més emblemàtica de Solsona.
