La Diputació renova la carretera de Cirera, a Lladurs

El projecte inverteix 181.000 euros en el tram que conneca el nucli amb Montpol per millorar-ne el trànsit i la seguretat

La rehabilitació LV 4011 03 1024x771

La rehabilitació LV 4011 03 1024x771 / DIP LLEIDA

Miquel Spa

Miquel Spa

La Diputació de Lleida ha donat per enllestides les obres de millora del paviment a la carretera LV-4011, al terme municipal de Lladurs, en el tram situat entre els punts quilomètrics 1+230 i 3+390. L’actuació, executada des de l’Àrea de Serveis Tècnics, ha servit per renovar el ferm i millorar les condicions de circulació en aquesta via del Solsonès.

Els treballs han consistit en el fresat de l’asfalt existent i l’estesa d’una nova capa d’aglomerat en calent, així com en l’adequació del reg d’adherència. A més, s’ha renovat la senyalització horitzontal amb la pintura de bandes longitudinals, marques viàries i altres elements de seguretat. L’obra també ha inclòs l’aportació del material asfàltic necessari i el control tècnic de tot el procés.

La diputada responsable de l’Àrea de Serveis Tècnics, Cristina Morón, ha destacat que el manteniment continuat de les carreteres és “fonamental per garantir els desplaçaments diaris de la població i l’activitat econòmica del territori”. En aquest sentit, ha assenyalat que la institució continuarà destinant recursos a la millora de les vies locals, especialment en municipis petits i mitjans.

Amb aquesta intervenció, la Diputació de Lleida manté la línia de treball orientada a la conservació de la xarxa viària local, amb l’objectiu de millorar la seguretat i la funcionalitat de les carreteres del Solsonès i reforçar la connexió entre els municipis de la comarca.

