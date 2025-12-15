Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Joan Parcerisa relleva Xavier Castellana al capdavant d’ERC Solsonès

La nova executiva es marca com a objectiu preparar el partit per a les municipals del 2027

La nova Executiva Comarcal Solsonès 1

La nova Executiva Comarcal Solsonès 1 / ERC

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

La militància d’Esquerra Republicana al Solsonès s’ha reunit en congrés comarcal aquest cap de setmana per renovar els òrgans de direcció i escollir el nou equip que ha de liderar la formació els propers anys. La trobada ha aplegat militants i càrrecs institucionals de la comarca, entre els quals l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert; el vicepresident del Consell Comarcal, Benjamí Puig; la diputada al Parlament de Catalunya, Montse Bergés, i la senadora Sara Bailac.

El fins ara president comarcal, Xavier Castellana, ha obert el congrés amb un balanç de l’activitat desenvolupada durant els darrers anys i ha agraït el suport rebut per part de la militància. En la seva intervenció, ha defensat el paper d’ERC com a eina per afrontar els reptes del país, de la comarca i dels municipis, i ha reiterat que la independència ha continuat sent un dels objectius centrals del projecte republicà. Castellana també ha subratllat la importància d’avançar en l’equilibri territorial i de garantir que la ciutadania hagi pogut desenvolupar el seu projecte de vida a qualsevol punt del Solsonès.

Tot seguit, el regidor solsoní Joan Parcerisa ha presentat la seva candidatura per assumir la presidència de la federació comarcal. Parcerisa ha exposat una proposta d’executiva renovada, amb voluntat de treballar de manera oberta i amb capacitat de créixer incorporant persones disposades a implicar-se en el projecte, siguin o no militants. Pel que fa a les línies de treball, ha situat com a objectiu principal arribar “preparats i forts” a les eleccions municipals del 2027, que ha definit com una cita clau per consolidar ERC com a alternativa als discursos d’odi i com a garantia de convivència i defensa dels drets socials i de la ciutadania.

L’equip que ha acompanyat Parcerisa a l’Executiva Comarcal ha estat format per Francesc Riu, que ha assumit la Secretaria d’Organització i de Política Municipal; David Rodríguez, com a secretari de Finances; Dolors Guàrdia, al capdavant de la Secretaria de Feminismes; i Albert Solé i Albert Bajona, com a vocals. El mateix Parcerisa ha assumit també les responsabilitats d’Imatge i Comunicació.

El congrés s’ha clos amb les intervencions de la diputada Montse Bergés, la senadora Sara Bailac i el president d’ERC Catalunya Central, David Rodríguez, que han expressat el seu suport a la nova executiva comarcal i s’han posat a disposició del nou equip per treballar conjuntament en el desenvolupament del projecte republicà al Solsonès.

