Nadal arriba a Torà en Sis-cents
L'Ajuntament organitza una Fira nadalenca amb una trobada de cotxes clàssics
Torà es vestirà de Nadal aquest dissabte amb la celebració de la seva fira nadalenca, que obrirà portes a les 10 del matí i s’allargarà fins a les 7 de la tarda. La iniciativa, que arriba al seu tercer any consecutiu, vol tornar a convertir el nucli antic de la vila en un espai de trobada festiu a les portes de les festes nadalenques.
Les places del Pati i del Vall concentraran les parades de temàtica nadalenca, artesania i productes de proximitat, en una fira pensada per a tots els públics i que es completarà amb propostes lúdiques i espectacles adreçats especialment al públic familiar.
En paral·lel, dissabte al matí, d’11 del matí a 2 del migdia, el museu de Cal Gegó acollirà l’exposició Esbart dansaire Toranès, que permetrà fer un recorregut per la història i la trajectòria del grup local de dansa tradicional.
Els actes culminaran a les 6 de la tarda amb la visita del Patge Faruk, que recollirà les cartes dels infants al Casal de la Gent Gran, situat a la plaça del Pati, en un dels moments més esperats de la jornada.
L’activitat nadalenca a Torà tindrà continuïtat diumenge 21 de desembre amb la segona trobada de cotxes clàssics, que se celebrarà de 10 del matí a 2 del migdia a la plaça del Vall. Un cotxe clàssic és un vehicle que es manté en circulació molts anys després de la seva fabricació i que forma part del parc automobilístic antic. El criteri principal per considerar un vehicle com a clàssic és l’antiguitat, tot i que també es té en compte el seu context històric i la conservació de les característiques originals.
De manera general, es considera cotxe clàssic aquell vehicle amb una antiguitat d’entre 25 i 30 anys. En l’àmbit administratiu, a l’Estat espanyol, un vehicle pot ser catalogat com a històric a partir dels 30 anys des de la data de primera matriculació, sempre que superi un procés de catalogació oficial i compleixi els requisits establerts per la normativa vigent. La condició de vehicle històric és una categoria legal diferent de l’ús popular del terme cotxe clàssic.
A Catalunya, els models que apareixen amb més freqüència en concentracions i trobades de vehicles clàssics corresponen, majoritàriament, a turismes fabricats entre les dècades de 1950 i 1980. Entre els més habituals hi ha el SEAT 600, el SEAT 124 i el SEAT 1430, fabricats i comercialitzats de manera extensa a l’Estat espanyol. També són presents models com el Citroën 2CV, el Renault 4 i el Renault 5.
Pel que fa a marques internacionals, es poden trobar el Volkswagen Escarabat, el Mini de primera generació i vehicles tot terreny com el Land Rover Santana, especialment en zones rurals. Aquests models formen part del parc de vehicles que es conserven i es mostren en activitats organitzades per entitats i ajuntaments arreu del territori.
Les trobades de cotxes clàssics tenen com a objectiu la concentració, l’exhibició i la circulació controlada d’aquests vehicles, així com la difusió d’informació sobre la seva conservació i regulació administrativa.
Tant la fira de Nadal com la trobada de vehicles antics estan organitzades per l’Ajuntament de Torà.
