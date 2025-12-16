Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Facturació al BagesMor Secundí SoldevilaRates a ManresaLlums de NadalNou abonament de transportPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Estovalles, paper de regal i ornaments. On van les deixalles de Nadal?

Solsona edita una guia per explicar a quins contenidors han d'anar les deixalles extraordinàrires de les festes

L'arbre de Nadal al centre de Solsona

L'arbre de Nadal al centre de Solsona / REDACCIÓ/SOLSONA

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L’Ajuntament de Solsona vol evitar que l’increment de residus propi de les festes de Nadal es tradueixi en una mala gestió de la brossa. Amb aquest objectiu, el consistori ha editat una guia informativa que detalla de manera clara i pràctica on cal llençar els residus extres que es generen tant amb els àpats nadalencs com amb l’obertura dels regals.

Sota el lema «Per festes, no t’equivoquis. Reciclem bé!», el fulletó posa el focus en els elements més habituals del parament de taula i dels regals, que sovint generen dubtes a l’hora de separar-los correctament. La guia especifica, per exemple, que els plats, gots i coberts de plàstic, així com les safates d’alumini netes, el porexpan net o el paper d’alumini sense restes, s’han de dipositar al contenidor d’envasos. En canvi, estovalles i tovallons nets, plats i gots de paper o capses de cartró —un cop separats els elements de plàstic o metall— van al contenidor de paper.

Pel que fa a la fracció orgànica, el document recorda que hi han d’anar les closques, els escuradents i els taps de suro, mentre que les ampolles de vidre s’han de llençar exclusivament al contenidor de vidre. També s’assenyalen els residus que han d’anar al rebuig, com les estovalles i tovallons molt bruts o de color, el paper d’alumini amb restes de menjar, les safates de porexpan molt brutes o el filferro dels taps de cava.

La guia dedica un apartat específic als residus dels regals, amb indicacions com ara que les caixes de joguines, un cop separats els materials, s’han de llençar al paper, mentre que el cel·lofana i algunes safates van als envasos. En canvi, cintes adhesives, papers metal·litzats, llaços i brides s’han de dipositar al rebuig, i elements com piles, joguines no reutilitzables, figures de pessebre o elements decoratius han d’anar a la deixalleria.

Finalment, el fulletó recorda que la roba i el calçat no reutilitzables s’han de portar al contenidor del programa Volem Feina, sempre dins d’una bossa tancada. Des de la Regidoria de Medi Ambient es fa una crida a la ciutadania perquè consulti i comparteixi la guia, amb l’objectiu de millorar la separació dels residus i reduir l’impacte ambiental durant unes dates en què el volum de brossa augmenta de manera notable.

L’Ajuntament insisteix que el Nadal no ha de ser una excusa per reciclar pitjor i confia que aquesta eina ajudi a reforçar els bons hàbits ambientals entre la població.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents