Estovalles, paper de regal i ornaments. On van les deixalles de Nadal?
Solsona edita una guia per explicar a quins contenidors han d'anar les deixalles extraordinàrires de les festes
L’Ajuntament de Solsona vol evitar que l’increment de residus propi de les festes de Nadal es tradueixi en una mala gestió de la brossa. Amb aquest objectiu, el consistori ha editat una guia informativa que detalla de manera clara i pràctica on cal llençar els residus extres que es generen tant amb els àpats nadalencs com amb l’obertura dels regals.
Sota el lema «Per festes, no t’equivoquis. Reciclem bé!», el fulletó posa el focus en els elements més habituals del parament de taula i dels regals, que sovint generen dubtes a l’hora de separar-los correctament. La guia especifica, per exemple, que els plats, gots i coberts de plàstic, així com les safates d’alumini netes, el porexpan net o el paper d’alumini sense restes, s’han de dipositar al contenidor d’envasos. En canvi, estovalles i tovallons nets, plats i gots de paper o capses de cartró —un cop separats els elements de plàstic o metall— van al contenidor de paper.
Pel que fa a la fracció orgànica, el document recorda que hi han d’anar les closques, els escuradents i els taps de suro, mentre que les ampolles de vidre s’han de llençar exclusivament al contenidor de vidre. També s’assenyalen els residus que han d’anar al rebuig, com les estovalles i tovallons molt bruts o de color, el paper d’alumini amb restes de menjar, les safates de porexpan molt brutes o el filferro dels taps de cava.
La guia dedica un apartat específic als residus dels regals, amb indicacions com ara que les caixes de joguines, un cop separats els materials, s’han de llençar al paper, mentre que el cel·lofana i algunes safates van als envasos. En canvi, cintes adhesives, papers metal·litzats, llaços i brides s’han de dipositar al rebuig, i elements com piles, joguines no reutilitzables, figures de pessebre o elements decoratius han d’anar a la deixalleria.
Finalment, el fulletó recorda que la roba i el calçat no reutilitzables s’han de portar al contenidor del programa Volem Feina, sempre dins d’una bossa tancada. Des de la Regidoria de Medi Ambient es fa una crida a la ciutadania perquè consulti i comparteixi la guia, amb l’objectiu de millorar la separació dels residus i reduir l’impacte ambiental durant unes dates en què el volum de brossa augmenta de manera notable.
L’Ajuntament insisteix que el Nadal no ha de ser una excusa per reciclar pitjor i confia que aquesta eina ajudi a reforçar els bons hàbits ambientals entre la població.
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
- Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- Dos ferits en un accident a la C-55, a Manresa
- Manresa guanya habitants que arriben de Barcelona i en perd amb la comarca