Una remesa de noguers de 15 anys pels parcs de Solsona
Un particular que havia de fer una aclarida en una finca dona al municipi una trentena d'arbres pels espais urbans
L’Ajuntament de Solsona ha plantat una trentena de noguers en diferents espais verds de la ciutat durant les darreres dues setmanes, aprofitant exemplars procedents d’una finca privada que s’havien d’arrencar en el marc d’una aclarida periòdica. La iniciativa ha permès reforçar els espais verds urbans i donar una segona vida a uns arbres que, en cas contrari, s’haurien perdut.
Els noguers, d’uns quinze anys d’edat, han estat recuperats per la brigada municipal després que els propietaris de la finca els cedissin de manera altruista al consistori. Segons fonts municipals, l’edat dels arbres és un factor determinant en l’èxit del trasplantament. El responsable de la brigada adverteix que, en actuacions d’aquest tipus i amb aquesta espècie, l’índex de supervivència se situa entre el 20 i el 40 per cent. En aquest sentit, els dos primers anys després del trasplantament seran clau tant pel que fa al manteniment com a les condicions climàtiques.
El noguer és un arbre caducifoli molt valorat en entorns urbans per la bona ombra que proporciona i per la seva baixa incidència al·lergènica. Tot i això, presenta una arrel pivotant que el fa especialment sensible als danys mecànics, sobretot durant els treballs amb maquinària, fet que obliga a extremar les precaucions en el procés de trasplantament.
Les plantacions s’han dut a terme durant la primera quinzena del mes en diversos indrets de Solsona, com els parcs infantils de la Cabana del Màrtir i de la Cabana del Silo —en aquest darrer cas, a l’espai conegut com la Punta del Primo—, l’aparcament de les escoles Setelsis i Arrels II, la plaça de Sant Jordi i el parc de la Mina.
Des del consistori han volgut expressar públicament l’agraïment als propietaris dels noguers per la seva generositat, tot destacant que accions com aquesta permeten incrementar l’arbrat de la ciutat amb criteris de sostenibilitat i aprofitament de recursos, alhora que es contribueix a millorar la qualitat ambiental dels espais públics.
