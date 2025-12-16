Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Borrasca EmiliaNou abonament de transportNadal a ManresaPatinets elèctricsRob ReinerPesta porcinaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Una remesa de noguers de 15 anys pels parcs de Solsona

Un particular que havia de fer una aclarida en una finca dona al municipi una trentena d'arbres pels espais urbans

Una de les zones que ha rebut els noguers nous

Una de les zones que ha rebut els noguers nous / AJ SOLSONA

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

L’Ajuntament de Solsona ha plantat una trentena de noguers en diferents espais verds de la ciutat durant les darreres dues setmanes, aprofitant exemplars procedents d’una finca privada que s’havien d’arrencar en el marc d’una aclarida periòdica. La iniciativa ha permès reforçar els espais verds urbans i donar una segona vida a uns arbres que, en cas contrari, s’haurien perdut.

Els noguers, d’uns quinze anys d’edat, han estat recuperats per la brigada municipal després que els propietaris de la finca els cedissin de manera altruista al consistori. Segons fonts municipals, l’edat dels arbres és un factor determinant en l’èxit del trasplantament. El responsable de la brigada adverteix que, en actuacions d’aquest tipus i amb aquesta espècie, l’índex de supervivència se situa entre el 20 i el 40 per cent. En aquest sentit, els dos primers anys després del trasplantament seran clau tant pel que fa al manteniment com a les condicions climàtiques.

El noguer és un arbre caducifoli molt valorat en entorns urbans per la bona ombra que proporciona i per la seva baixa incidència al·lergènica. Tot i això, presenta una arrel pivotant que el fa especialment sensible als danys mecànics, sobretot durant els treballs amb maquinària, fet que obliga a extremar les precaucions en el procés de trasplantament.

Les plantacions s’han dut a terme durant la primera quinzena del mes en diversos indrets de Solsona, com els parcs infantils de la Cabana del Màrtir i de la Cabana del Silo —en aquest darrer cas, a l’espai conegut com la Punta del Primo—, l’aparcament de les escoles Setelsis i Arrels II, la plaça de Sant Jordi i el parc de la Mina.

Des del consistori han volgut expressar públicament l’agraïment als propietaris dels noguers per la seva generositat, tot destacant que accions com aquesta permeten incrementar l’arbrat de la ciutat amb criteris de sostenibilitat i aprofitament de recursos, alhora que es contribueix a millorar la qualitat ambiental dels espais públics.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
  2. La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
  3. «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
  4. Jornada de rescats de muntanya a la Catalunya central: cinc joves se'ls fa de nit al Pedraforca i una dona cau a Montserrat
  5. Jordi Cruyff: 'El futbol va deixar d’importar quan vaig saber que la meva filla tenia càncer
  6. Dos ferits en un accident a la C-55, a Manresa
  7. Manresa guanya habitants que arriben de Barcelona i en perd amb la comarca
  8. Una serp de foc baixa de Queralt i tanca el Mercat de Nadal de Berga

Els pastorets el Born i la Plana animaran el cap de setmana en els dos vials de Manresa

Els pastorets el Born i la Plana animaran el cap de setmana en els dos vials de Manresa

Sant Fruitós recupera un camí històric que torna a connectar el nucli amb Torroella de Baix

Sant Fruitós recupera un camí històric que torna a connectar el nucli amb Torroella de Baix

Tot el litoral i prelitoral català, en avís groc davant les intenses pluges previstes per a aquest dimarts

Tot el litoral i prelitoral català, en avís groc davant les intenses pluges previstes per a aquest dimarts

Volkswagen mostra per primera vegada el Polo elèctric: així és el nou cotxe que es fabricarà a Martorell

Volkswagen mostra per primera vegada el Polo elèctric: així és el nou cotxe que es fabricarà a Martorell

Sant Andreu Salut de Manresa construeix peces de carn, peix i fruita amb aliments triturats per ajudar pacients amb dificultats per empassar

Sant Andreu Salut de Manresa construeix peces de carn, peix i fruita amb aliments triturats per ajudar pacients amb dificultats per empassar

El Marroc considera que la crema de la mesquita de Piera del juliol passat no reflecteix un clima xenòfob

El Marroc considera que la crema de la mesquita de Piera del juliol passat no reflecteix un clima xenòfob

Veïns de l'entorn de la plaça Porxada de Manresa detecten més presència de rates

Veïns de l'entorn de la plaça Porxada de Manresa detecten més presència de rates

El Baxi Manresa viatja a Polònia amb l'objectiu "d'encaixar les noves peces i competir al màxim nivell"

El Baxi Manresa viatja a Polònia amb l'objectiu "d'encaixar les noves peces i competir al màxim nivell"
Tracking Pixel Contents