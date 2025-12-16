Sis sirenes ressonen al Solsonès per alertar en cas de ruptura de la presa de la Llosa del Cavall
Les proves tècniques s'han realitzat amb èxit durant el matí i migdia d'aquest dimarts, a fi que els veïns de Lladurs, Navès, Olius i Clariana de Cardener es familiaritzin amb els avisos acústics
Aquesta acció s'emmarca dins el procés d'implementació del pla d'emergències del pantà
Sis estridents sirenes estan ressonant al Solsonès durant aquest matí perquè els veïns es familiaritzin amb el so que els ha de fer alertar en cas de trencament de la presa de la Llosa del Cavall. Els dispositius han estat col·locats en diferents punts del curs del riu Cardener, als termes municipals de Lladurs, Navès, Olius i Clariana de Cardener. D'aquesta manera, les persones que visquin o es trobin en les zones amb un risc més alt d'inundació en cas que la presa patís qualsevol incident es podran evacuar en cas d'un perill imminent.
Les proves de les sirenes s'han fet entre les 10 h del matí i fins a les 2 h del migdia, una acció que s'emmarca dins el procés d'implementació del pla d'emergències de la Llosa del Cavall. I, com asseguren experts de Protecció Civil i de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), «tot i que les preses són infraestructures del tot segures, el risc zero no existeix». Per això, per estar més preparats davant d'un succés tan improbable com aquest, tots els embassaments catalans estan aplicant els plans d'emergències.
Les sirenes emeten dos tipus de sons diferents: un d'evacuació, que és intermitent (es pot escoltar aquí); i un altre per avisar que l'episodi de perill ja ha finalitzat, que és estable (es pot escoltar aquí).
Alcaldes dels municipis afectats han manifestat a aquest diari que les proves tècniques han anat sobre el previst i s'han fet sense incidents. En aquest sentit, els alcaldes d'Olius i Navès, Marta Comitre i Josep Maria Casafont, han fet notar la seva satisfacció davant la posada en marxa del pla d'emergències, que suposarà una gran millora per a la població en termes de seguretat. A més, han assegurat que les alarmes sonen a un volum alt i són fàcilment identificables.
Les sirenes no són l'únic mecanisme d'alerta, sinó que els veïns també rebrien un avís del CECAT als telèfons mòbils per informar-los que estan en perill per risc d'inundació. A banda, cada Ajuntament activaria el seu propi pla d'emergències, elaborat tenint en compte la casuística concreta de cada municipi, i que emetria un altre avís més acotat al territori, detallant als veïns com han d'actuar per autoprotegir-se.
Com actuar en cas de trencament de la presa?
Com recorden els cossos de seguretat, el primer que hauria de fer la ciutadania en aquest escenari és allunyar-se de les zones inundables i dirigir-se a llocs elevats, lluny dels marges dels rius i de les lleres de barrancs, rambles o torrents, sempre seguint les instruccions de les autoritats.
A aquells que es trobin a casa se'ls recomana agafar material necessari (documentació, llanterna, medicaments, roba d'abrigar), tenint en compte les necessitats específiques de nadons, persones grans i animals de companyia. I als que estiguin conduint, els aconsellen evitar carreteres i camins afectats. Si es troben que les aigües d'inundació s'eleven al voltant del vehicle, és millor abandonar-lo i dirigir-se a un terreny més alt.
D'altra banda, demanen a la ciutadania no utilitzar el telèfon per deixar les línies lliures per als serveis d'emergència, tret que es doni un cas d'urgència extrema. A més, remarquen que no s'ha d'anar a buscar els infants a l'escola, ja que el professorat ja coneix els protocols d'actuació i els evacuaran ells mateixos.
