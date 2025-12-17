El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal del Solsonès lidera la innovació en monitoratge dels espais naturals
El CTFC participa en Tech4Nature analitzant amb eines digitals l’ús recreatiu i la protecció de la biodiversitat a Sierra Nevada i Sant Llorenç del Munt i l’Obac
El Centre de Ciència i Tecnologia Forestal del Solsonès (CTFC) participa en Tech4Nature, una iniciativa impulsada per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) i el programa TECH4ALL de Huawei que incorpora eines digitals i models de monitoratge per analitzar la relació entre les persones i la natura a través del senderisme, l’escalada i l’espeleologia. El projecte s’implanta en dos espais naturals de referència: el Parc Natural i Nacional de Sierra Nevada (Granada) i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (Barcelona).
La iniciativa respon a una realitat creixent: el 2024, la Xarxa de Parcs Nacionals d’Espanya va assolir un rècord històric amb més de 16 milions de visitants. Aquest augment posa de manifest l’interès creixent per gaudir d’entorns naturals ben conservats, però també augmenta la pressió sobre aquests espais i reforça la necessitat de disposar d’informació precisa per gestionar adequadament l’ús públic.
Per fer front a aquest repte, Tech4Nature aplica sistemes de seguiment basats en anàlisis automatitzades d’imatges, sensors de llum i so, que generen informació valuosa tant per a la conservació d’espècies vulnerables com per a la regulació d’activitats recreatives en moments clau, com el període de cria d’espècies sensibles a la presència humana.
Sierra Nevada: tecnologia per protegir la biodiversitat de l’alta muntanya
A Sierra Nevada, el projecte ha posat en marxa un programa experimental per estudiar els patrons espacials i temporals dels visitants en hàbitats d’alta sensibilitat ecològica. L’objectiu és comprendre millor com el senderisme i les pernoctacions influeixen en la flora i fauna dels borreguils d’alta muntanya.
Mitjançant càmeres de fototrampeig i dispositius acústics autònoms, s’ha recopilat una gran quantitat d’informació que s’analitza amb algoritmes capaços de detectar la presència i abundància de visitants i aus, així com patrons de moviment. Aquesta informació permetrà dur a terme campanyes de sensibilització per als visitants, millorar la regulació de l’ús públic i optimitzar el seguiment fet per les patrulles i gestors del parc.
Sant Llorenç del Munt i l’Obac: innovació digital per un ús responsable
Al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Tech4Nature amplia les solucions desenvolupades a la primera fase, centrant-se en activitats difícils de gestionar com l’espeleologia i l’escalada. Els sensors de llum, els dispositius acústics i els sistemes de captura d’imatges permeten analitzar la freqüència i la distribució espacial i temporal d’aquestes activitats, així com la seva influència sobre ratpenats i aus nidificants.
Es monitoren tant covas com zones d’escalada amb presència humana permesa o regulada, cosa que ajuda els gestors del parc a avaluar el compliment de les mesures i a prendre decisions sobre regulació, vigilància i sensibilització. L’objectiu final és aconseguir un equilibri sostenible entre la pràctica d’esports d’aventura i la conservació dels valors naturals del parc.
