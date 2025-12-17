Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pastoreig digital contra els incendis fet al Solsonès: Catalunya presenta el SilPas

Un model innovador que situa els ramats al centre de la prevenció d’incendis i de la planificació del paisatge català- SilPas identifica les zones on el pastoreig pot actuar com un tallafoc natural i millorar la gestió del territori davant del canvi climàtic

Un ramat amb pastureig digital

Un ramat amb pastureig digital / CTFC

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

Catalunya compta des d’ara amb una nova aliada davant d’una de les seves principals amenaces ambientals: els grans incendis forestals. Es tracta de SilPas, una eina innovadora desenvolupada pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya del Solsonès en el marc del projecte europeu LIFE AgroForAdapt, que posa en valor el paper del silvopastoralisme com a estratègia clau d’adaptació al canvi climàtic. L’abandonament de la ramaderia extensiva en les darreres dècades ha afavorit la pèrdua del paisatge en mosaic i l’expansió de masses forestals contínues, molt més vulnerables al foc, un escenari que aquesta eina vol revertir.

SilPas ha nascut per ajudar a identificar quines zones són prioritàries per a la gestió mitjançant el pastoreig, amb l’objectiu de maximitzar-ne l’efecte en la prevenció d’incendis. L’eina utilitza anàlisis multicriteri basades en cartografia pública i sistemes d’informació geogràfica per determinar en quines àrees la ramaderia extensiva pot ser més viable i efectiva, especialment en punts crítics com la interfície entre prat i bosc, on el pastoreig pot actuar com un tallafoc natural. Aquesta capacitat permet establir prioritats i orientar l’acció de tècnics i administracions cap a les zones amb més potencial preventiu.

Més enllà de la lluita contra el foc, SilPas també esdevé una eina útil per a la planificació del territori. Es pot aplicar tant a escala comarcal com en espais naturals protegits i facilita la ubicació òptima dels ramats segons criteris productius, econòmics o ambientals. El sistema integra variables com l’espècie ramadera, la qualitat del pasturatge o el pendent del terreny, fet que li permet adaptar-se a la realitat del sector i contribuir a millorar-ne la rendibilitat, recuperar terres abandonades i reforçar els serveis ecosistèmics del paisatge.

La primera prova pilot s’ha dut a terme a les Muntanyes de Prades, una de les zones més exposades als grans incendis forestals, però l’eina està pensada per estendre’s a tot el país gràcies a l’ús de dades públiques i a la possibilitat de crear escenaris personalitzats. Amb SilPas, Catalunya es posiciona a l’avantguarda en la integració del silvopastoralisme dins les polítiques d’adaptació climàtica, apostant per la tecnologia i els ramats com a aliats clau per construir paisatges més resilients i segurs.

