Regala Solsona: el comerç local es reivindica com a ànima del poble
La Unió de Botiguers fa una crida a comprar a l'establiment 'de sota casa' pel que aporta davant el comerç per internet
Els botiguers de Solsona han activat una campanya per promoure el comerç de proximitat davant les compres per internet, amb l’objectiu d’enfortir la vida del poble i donar suport als establiments locals. La iniciativa passa, entre altres accions, per la botiga de botiguetes de l’Unió de Botigues de Solsona, que funciona com un aparador de les diferents botigues del municipi.
La Coro de Cal Devesa explica que “hi ha moltes botigues representades. Aquí és com un aparador de les diferents botigues” i destaca que “podeu comprar-hi i també podeu comprar a fora de la botiga”. Segons la seva opinió, l’espai ofereix una gran varietat de productes: “Hi trobareu des de productes de qualsevol estil fins a productes de proximitat dels solsoners, amb un tracte personalitzat i amb molt de gust i talent”.
Coro de Cal Devesa anima els ciutadans a donar suport al comerç local: “Us convidem a comprar a la botiga de botiguetes, però també a les botigues de fora, i, si més no, a la botiga que teniu a sota casa vostra”. Afirma que “si recolzeu el petit comerç del vostre municipi, sigui on sigui, perquè segueixi visquent i creixent, és el que realment dóna vida al poble”.
Amb aquesta campanya, els botiguers de Solsona volen recordar als veïns la importància de comprar de proximitat i recolzar els establiments locals, que són un element clau per a la dinamització econòmica i social del municipi.
- Aquestes són les 250 empreses que més facturen del Bages
- La Generalitat paga una quota anual de 9,2 milions per Lledoners i de 10,5 per Brians
- La generació Z trenca les regles dels sopars d’empresa de Nadal: «Prefereixo que la festa sigui diürna i amb menys alcohol»
- Vandalisme amb l'enllumenat nadalenc de Manresa
- «José Luís Moreno em va fer fora d'un plató per 'brillar massa'»
- Robaven motos a l'àrea de Barcelona i les venien a peces des de Manresa
- La població de senglars al parc natural de Sant Llorenç té una densitat «mitjana»
- Preocupació per un niu de vespa asiàtica en un arbre de Manresa anant cap a Viladordis