El Consell Comarcal entrega els premis dels concursos de Nadal
El certamen compta amb 451 treballs de 12 centres educatius i premia la creativitat artística i literària de l’alumnat de la comarca
El Consell Comarcal del Solsonès ha celebrat aquest dimarts, 16 de desembre, el veredicte i el lliurament dels premis del concurs de dibuixos i nadales 2025, un certamen consolidat que fomenta la creativitat artística i literària entre l’alumnat de la comarca. Enguany han participat un total de 451 treballs procedents de 12 centres educatius del Solsonès.
Els 238 alumnes d’infantil i primer cicle de primària han presentat dibuixos, mentre que 213 alumnes de primària, ESO, batxillerat, cicles formatius i del Centre de Formació d’Adults (CFA) han concursat en la categoria de nadales. Les escoles participants han estat l’escola de Sant Gil de Torà, l’escola de Lladurs, l’escola de Llobera, l’escola de la Coma, l’escola de Freixinet, l’Institut Escola Vall de Lord, l’escola El Vinyet, Arrels Primària, escola Setelsis, Institut Francesc Ribalta, Arrels Secundària i el CFA del Solsonès.
El jurat de dibuixos estava format per Anna Delgado, Pere Cuadrench, Lurdes Santamaria i Sònia Pallarès, mentre que el de nadales comptava amb M. Claustre Moncunill, Angelina Solé, M. Claustre Bernadó, Rosa Tristany, Laura Pujantell i Oriol Vagué, amb Eva Simón com a secretària. La reunió del jurat es va dur a terme el dijous 11 de desembre.
Entre els guanyadors de dibuixos, destaquen Clàudia Plaixents Bonvehí (Setelsis) a I3, Aran Cardona Alós (Arrels) a I4 i Àlex Bernús Baena (El Vinyet) a I5. En la categoria de nadales, els primers premis han estat per Eulàlia Vila Estrada (Freixinet) a 3r i 4t de primària, Aina Pujol Molins (Arrels) a 5è i 6è, Noa Obiols Montilla (Arrels Secundària) a 1r i 2n d’ESO, Clara Guilanyà Casas (Arrels Secundària) a 3r i 4t d’ESO, Ivette Caballol Colilles (Arrels Secundària) a Batxillerat i cicles formatius, i Francesc Xavier Canes Obiols (CFA del Solsonès) a adults.
Aquest concurs, que enguany arriba a la XXXV Edició, reafirma el compromís del Consell Comarcal del Solsonès amb la promoció de la creativitat, els valors culturals i festius i l’expressió artística i poètica dels infants. L’acte de lliurament consolida una cita tradicional que homenatja l’esperit nadalenc i ofereix un espai de reconeixement per a l’alumnat de la comarca.