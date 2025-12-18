El creixement de la població al Solsonès es concentra cada cop més a la capital
Lla comarca passa de tenir quatre municipis per sobre dels 1.000 habitants a tenir-ne només dos
El Solsonès és la comarca que presenta una evolució més singular, en el sentit de desigual, segons l'últim padró municipal oficial (d'1 de gener del 2025), que l'INE acaba de fer públic. En realitat, és una tendència que ja ha anat descrivint en els últims anys. Tot i que també creix globalment gairebé un 1%, la qual cosa li permet consolidar-se en els 15.000 habitants totals que va assolir el 2022, el fet és que aquest augment és molt concentrat, bàsicament a Solsona, amb un augment del 2,5% que li aporta 237 habitants més i que fa que s’estigui acostant progressivament als 10.000, un llindar que mai no ha superat.
Però és que al Solsonès, a banda de Solsona només hi ha quatre municipis més que creixin (el 30% del total), i ho fan amb variacions mínimes, el que palesa aquesta concentració a la capital.
De fet, amb aquest últim padró, la població de Solsona (9.717 habitants) equival al 62% del total que hi ha al conjunt de la comarca (15.509).
Una curiositat que cal ressenyar és que en l’anterior padró, la comarca va tenir per primera vegada quatre municipis per damunt dels (com a mínim) 1.000 habitants. Va ser per la incorporació de Torà (a més de Biosca), i el salt que van fer Sant Llorenç de Morunys (el 2022) i Olius (en el del 2024), que se sumaven a Solsona. En aquest últim, però, tant Sant Llorenç com Olius han baixat i han tornat a situar-se per sota d’aquest llindar.
Per tercer any consecutiu, totes les comarques de casa nostra han registrat sense excepció creixements de població, segons el que és el registre, a priori, més oficial de tots: el padró municipal. I ho fan d’una manera molt similar, al voltant de l’1%, tot i que amb alguns paràmetres desiguals. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha fet públic ara les xifres del padró corresponents a 1 de gener del 2025 (per tant, reflecteixen realment la població amb la qual cada demarcació va tancar el 2024).
En conjunt, els territoris de l’àrea d’influència de Regió7 han guanyat prop de 6.000 persones i sumen un total de 536.234 habitants. Encara des d’una perspectiva general, el que mostra aquesta estadística és que del total de 164 municipis que formen aquesta àrea territorialment tan diversa, exactament 100 (el 61%) ha tingut variacions a l’alça en el nombre d’habitants entre un any i l’altre.
