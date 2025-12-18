Solsona activa un pla per modernitzar les instal·lacions esportives
La subvenció del pla de xoc de la Generalitat de 319.000 euros permetrà actuar en el pavelló poliesportiu, les piscines municipals i les pistes exteriors del carrer del Pedraforca
L’Ajuntament de Solsona ha aconseguit una subvenció de 319.000 euros del pla de xoc de la Generalitat de Catalunya destinada a la modernització d’instal·lacions esportives per al període 2025-2029. La partida permetrà finançar el 70 % de tres actuacions als principals equipaments de la ciutat: el pavelló poliesportiu, les piscines municipals i les pistes exteriors del carrer del Pedraforca.
L’actuació de més envergadura serà la reforma del pavelló vell del complex poliesportiu, amb un pressupost de 286.000 euros. Les obres inclouen la rehabilitació dels vestidors i la renovació de la pista i de la il·luminació. També s’invertiran 100.000 euros en substituir la coberta de fibrociment de l’edifici de les piscines municipals i 70.000 euros en condicionar les dues pistes poliesportives a l’aire lliure de l’antic espai de l’escola El Vinyet, al carrer del Pedraforca.
Encara està pendent que la Generalitat concreti les anualitats del finançament. Tot i això, el regidor d’Urbanisme, Obres Públiques i Esports, Joan Parcerisa, ha destacat que la concessió de la subvenció “representa un impuls important per a la posada al dia de les instal·lacions esportives municipals, amb obres fonamentals per a la seva seguretat, sostenibilitat i funcionalitat”. Parcerisa va afegir, en el darrer Ple de novembre, que “feia molts anys que no hi havia una línia de subvencions específica per a equipaments esportius”.
L’assignació de fons ha estat possible gràcies a la col·laboració amb altres municipis del Solsonès: Castellar de la Ribera, Pinell de Solsonès, Llobera i Guixers. Aquesta agrupació ha permès que Solsona s’acollís al tram de població de 10.001 a 20.000 habitants i assolís els 319.000 euros, tot i que amb una població inferior a 10.000 habitants la subvenció màxima hagués estat de 160.000 euros.
El govern municipal ha volgut posar en valor que els usuaris de les instal·lacions esportives solsonins no són exclusivament veïns de la ciutat, sinó que presten servei a tot el conjunt de la comarca. Segons Parcerisa, la col·laboració entre municipis ha estat clau per fer possible aquesta injecció de fons i garantir que els equipaments esportius es mantinguin funcionals i segurs per a tothom.
