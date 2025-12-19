La Generalitat atorga 8,59 milions al Pla de Barris per revitalitzar el Nucli Antic de Solsona
L'alcaldessa, Judit Gisbert, es mostra "contentíssima" per poder posar la base de la Solsona del futur i "millorar la qualitat de vida" de la ciutat
La Generalitat ha anunciat que Solsona rebrà una subvenció de 8,59 milions d’euros dins del Pla de Barris, per a un projecte amb un pressupost total de 12,5 milions, destinat a la regeneració urbana i social del Nucli Antic i el seu entorn immediat exterior, com la plaça del Camp, el Passatge Guitart, el Pont de Solsona sobre el Riu Negre i la plaça de les Moreres. Aquest nou impuls arriba vint anys després de la primera intervenció integral del Nucli Antic, quan Solsona es va acollir a la convocatòria de la Llei de Barris. L’Ajuntament busca ara una nova injecció de finançament per garantir la continuïtat d’aquell projecte inicial, amb especial atenció a la rehabilitació dels interiors dels habitatges: a la zona hi ha 230 pisos buits que es preveu mobilitzar per donar resposta a la necessitat d’habitatge assequible i revitalitzar el centre històric. El projecte te un pressupost que iguala la previsió econòmica anual per a tot el municipi.
El Pla de Barris respon a la necessitat de rehabilitar edificis i habitatges, millorar l’eficiència energètica i l’accessibilitat, i mobilitzar immobles i locals en desús per impulsar el comerç local i fomentar l’emprenedoria. A més, preveu incrementar els espais verds, garantir l’accessibilitat de l’espai públic i ampliar serveis i equipaments sociocomunitaris, amb l’objectiu de reforçar la cohesió social. La intervenció integral té en compte els reptes de la població del Nucli Antic, com l’envelliment, la dificultat d’emancipació dels joves, la vulnerabilitat i la diversitat, buscant un entorn més habitable i sostenible.
"Una empenta cap a les pròximes dècades"
L'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, s'ha mostrat "contentíssima" de la notícia i ha apuntat que amb aquest projecte l'Ajuntament pot posar la base de la Solsona del segle XXI per moltes dècades. Gisbert ha volgut remarcar que "estem superagraïts a la Generalitat i a tothom qui ha treballat en aquest projecte; personalment estic molt orgullosa de l'equip de govern, dels tècnics i dels treballadors municipals que hi han treballat". L'alcaldessa ha explicat com visualitza el nucli antic i la zona més immediata que es beneficiarà de la reforma: "convenim que ja fa vint anys vam tenir un Pla de Barris, de manera que ara això ens permetrà culminar aquest procés; completar aquella empenta de fa dues dècades. D'una vegada per totes hem de poder deixar de parlar d'habitatge buit, que en tenim força, de locals en desús i, per fi, poder ajudar en la rehabilitació d'edificis. També hem de poder donar nous usos als locals i al comerç. Hem de poder fer aquest centre més atractiu per viure i per treballar, que sigui un focus de comerç de proximitat i de vida; en global ha d'aportar una millor qualitat de vida pels ciutadans".
