El president del parlament visita Solsona en una jornada històrica per la ciutat
Josep Rull es reuneix amb l’alcaldessa Judit Gisbert i destaca la importància del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal en un dia marcat pels 12,5 milions del Pla de Barris
Aquest matí, bona part de la corporació municipal de Solsona, encapçalada per l’alcaldessa Judit Gisbert, ha rebut el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, en la seva primera visita institucional a la ciutat. La jornada s’emmarca en una visita més àmplia al Solsonès, que ha inclòs el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, el Hub Forestal de Catalunya i l’Ajuntament d’Olius.
Durant la trobada, Rull ha qualificat Solsona com “una de les ciutats més icòniques de Catalunya en termes d’identitat col·lectiva, d’aquells elements patrimonials, tangibles i intangibles, que ens fan nació”. També ha posat de relleu la “capacitat de projecció de la ciutat” gràcies a iniciatives com el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, que ha definit com a mascaró de proa de la innovació local.
En una reunió distesa amb l’alcaldessa i diversos regidors, la segona autoritat del país ha subratllat la necessitat de “tornar a desplegar una agenda legislativa ambiciosa per a l’autogovern de Catalunya”. Segons Rull, això inclou la creació d’una llei electoral pròpia que afavoreixi l’equilibri territorial i doni suport a comarques poc densament poblades com el Solsonès.
Durant la trobada, l’alcaldessa Judit Gisbert ha traslladat al president la satisfacció de l’Ajuntament per l’assignació de 12,5 milions d’euros del Pla de Barris 2025-2029, un anunci que havia fet públic pocs minuts abans el president Salvador Illa en roda de premsa. Aquesta injecció econòmica suposarà un impuls important per a la regeneració del Nucli Antic, la rehabilitació d’habitatges i la millora dels espais públics i serveis comunitaris de la ciutat.
La visita de Rull ha reforçat així el compromís de la Generalitat amb Solsona i ha posat en valor tant el patrimoni com la capacitat d’innovació i projecció de la ciutat, marcant un punt de connexió entre el desenvolupament local i les polítiques d’autogovern del país.
- Mor Joan Capdevila, cronista de Castellterçol i històric col·laborador de Regió7
- Edi Díaz, bomber, alerta sobre les noves balises V16: “No volem haver de rescatar ningú de dins d'un vehicle”
- El pessebre d'una dona de 85 anys que ocupa una habitació sencera: 'Hi estic més d’un mes per muntar-lo
- Una veïna d'Igualada mor en un accident de trànsit a l'AP-7, a Sant Celoni
- S'inaugura aquest dijous als Dolors de Manresa el complex d’oci per a infants i famílies Happylandia Park
- Els pinacles perduts durant la dictadura ja llueixen al capdamunt de l'edifici de la Buresa de Manresa
- El Moka de Manresa tancarà a finals d’any després de set dècades d’activitat
- El nou padró oficial confirma que Manresa és a punt d'assolir els 81.000 habitants