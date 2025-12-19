Ramon Planes Albets rep el Premi Signum del Consell Comarcal del Solsonès
El guardó reconeix més de quaranta anys de trajectòria de l’historiador solsoní en la recerca històrica, la preservació del patrimoni i la difusió de la història
El Consell Comarcal del Solsonès lliura aquest divendres a la vespre el Premi Signum, un guardó que reconeix trajectòries destacades en els àmbits cultural, social i històric del territori. L’acte tindrà lloc a la sala Francesca de Llobera de l’ens comarcal a partir de les vuit del vespre i comptarà amb una actuació musical a càrrec de Montserrat Isanta i Belisana Ruiz, que interpretaran diverses cançons.
Enguany, el premi serà atorgat a l’historiador Ramon Planes Albets (Solsona, 1958), després que el Ple comarcal aprovés la concessió a la sessió de novembre. El guardó reconeix la seva trajectòria de més de quaranta anys dedicada a la recerca històrica i a la defensa del patrimoni cultural català i solsoní. Amb més de 200 treballs publicats, Planes és considerat una referència en l’estudi de la història econòmica i agrària, les indústries rurals, la història de l’art i la protecció del patrimoni als Països Catalans.
Una part significativa de la seva recerca s’ha centrat en la història de Solsona i el Solsonès, amb aportacions sobre l’evolució econòmica i demogràfica, la indústria urbana, les nissagues locals i figures rellevants del territori. També ha destacat per la recuperació i l’ordenació dels arxius públics de la ciutat, especialment els fons notarials i municipals, fins a la constitució de l’Arxiu Comarcal del Solsonès.
Planes és autor de llibres de referència com Un cop d’ull a la història de Solsona, il·lustrat per Pilarín Bayés, i L’Hospital d’en Llobera. Lectures d’història de Solsona, dedicat a l’edifici que actualment acull la seu del Consell Comarcal. A més del Premi Signum, el seu treball ha estat reconegut amb guardons com el Premi Extraordinari de Llicenciatura de la Universitat de Barcelona i
