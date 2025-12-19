Solsona reforça l’arbrat urbà amb una seixantena de nous exemplars
Les actuacions inclouen la plantació de lledoners, freixes, alzines, aurons, bedolls, verns, oms, til·lers i noguers
La brigada municipal de Solsona ha iniciat un pla de renovació i ampliació de l’arbrat urbà amb la plantació de més d’una seixantena d’exemplars. Aquesta actuació, escollida en el darrer procés dels pressupostos participatius, s’ha iniciat a finals de novembre i es completarà en una segona fase properament.
Durant la primera fase, es van plantar cinc lledoners (Celtis australis) entre el parc del carrer del Turp i el pumptrack, i dos més al petit parc de la Creu de Sant Joan. A més, quatre freixes de fulla gran (Fraxinus excelsior), dues de fulla petita (Fraxinus angustifolia), quatre alzines (Quercus ilex) i quatre aurons (Acer platanoides) van ocupar espais al carrer de Mercè Rodoreda. També es van plantar dos aurons al carrer dels Tints, cinc bedolls (Betula pendula) i deu verns (Alnus glutinosa) al torrent de Ribalta, un freixe de fulla gran al parc del casal cívic i tres oms (Ulmus minor) al camí de la depuradora, reforçant la plantació de l’any passat.
La segona fase, prevista entre els propers dies i passat festes, inclourà principalment substitucions d’exemplars afectats. Tres til·lers (Tilia tomentosa) reemplaçaran plàtans malmesos al Vall Calent, dos més es plantaran a la plaça del Camp i al passeig, i quatre aurons ocuparan llocs de plàtans a la carretera de Manresa.
Aquestes intervencions, coordinades pel cap de la brigada municipal amb l’assessorament de l’estudi Green Effect, s’emmarquen en la gestió planificada de l’arbrat de la ciutat i en els pressupostos participatius recents. També s’han complementat amb la trasplantació d’una trentena de noguers donats per particulars. L’objectiu és substituir progressivament els plàtans per espècies més resistents, adaptables al medi, amb una bona capacitat d’ombratge i alt valor ornamental, millorant així la qualitat dels espais verds urbans.
